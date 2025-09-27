Faridabad News : श्री राम के जीवन से सभी को सीखने की जरूरत: उमेश भाटी

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। फरीदाबाद में इन दिनों कई जगहों पर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सेक्टर -37 हुडा मार्केट में पिछले कई सालों से रामलीला सेवा समिति द्वारा भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार की देर शाम को आयोजित रामलीला में भाजपा के वरिष्ठ नेता उमेश भाटी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे।

स्टेज पर सजे राम दरबार में उन्होंने श्री राम जी की आरती की। इस अवसर पर रामलीला सेवा समिति की और से उपाध्यक्ष राजू शर्मा , स्क्रेटरी हनी वालिया, अशोक सहरावत , रंजीत सोलंकी, पुनीत भाटी सहित कई लोगों ने उमेश भाटी का बुके और पटका से स्वागत किया गया।

पिता जी के आदेश को उन्होंने आशीर्वाद समझकर उसका पालन किया

इस अवसर पर उमेश भाटी ने कहा कि श्री राम जी के जीवन पर अगर नजर डाले तो उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है । श्री राम जी का जीवन कितना कष्टों भरा रहा लेकिन उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ सब दुखों का सामना किया। अपने पिता जी के आदेश को उन्होंने आशीर्वाद समझकर उसका पालन किया । उमेश भाटी ने कहा कि हर इंसान को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।

जीवन में कोई भी कष्ट आए उससे घबराने की जगह उसका सामना करना चाहिए। जीवन में अगर कष्ट है तो सुख भी अवश्य होगा। उन्होंने लोगो से अपील की जो भी यहां रामलीला देखने आ रहे है वह अपने बच्चों को अवश्य लेकर के यहां आए जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति को समझने और जानने का मौका मिले। कार्यक्रम आयोजकों द्वारा काफी संख्य में पहुंचने पर लोगो का आभार प्रकट किया गया।

