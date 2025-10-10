Faridabad News : प्रत्येक विभाग अपने पोर्टल मामलों की प्रगति की नियमित करें समीक्षा : डीसी विक्रम सिंह

रीओपन शिकायत पर हो गंभीर, पूरी जिम्मेदारी से काम करें अधिकारी

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। हरियाणा सरकार मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग आयुक्त एवं सचिव विजय सिंह दहिया द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समाधान शिविर, सीएम विंडो, एसएमजीटी पोर्टल और जनसंवाद पोर्टल पर लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जिला उपायुक्त अपने-अपने जिलों में समाधान शिविरों, सीएम विंडो, जन-संवाद तथा एसएमजीटी पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों का शीघ्र, पारदर्शी व संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें।

समस्याओं का निपटान प्रभावी, स्थायी और पारदर्शी ढंग से किया जाए

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर समाधान शिविर, सीएम विंडो, एसएमजीटी पोर्टल और जनसंवाद पोर्टल की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और समस्याओं का निपटान प्रभावी, स्थायी और पारदर्शी ढंग से किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि शिकायतों की एंट्री सटीक, स्पष्ट और वास्तविक स्थिति के अनुरूप दर्ज की जाए, ताकि मुख्यालय स्तर पर वही शिकायतें पुन: खुलने की स्थिति न बने। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर अधिकारी अपने विभाग से संबंधित पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों की पूरी जानकारी रखे तथा उनके समाधान की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी करते रहे।

जिला स्तर तक मामलों की समीक्षा की जा रही

उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं समाधान शिविर, सीएम विंडो, एसएमजीटी पोर्टल और जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से दर्ज शिकायतों की निगरानी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जिला स्तर तक मामलों की समीक्षा की जा रही है, ऐसे में समाधान शिविर, सीएम विंडो, एसएमजीटी पोर्टल और जनसंवाद पोर्टल में आने वाली समस्याओं को अधिकारी गंभीरता से लें और उनका समयबद्ध तरीके से समाधान करें।

बैठक में एडीसी सतबीर मान, सीईओ जिला परिषद शिक्षा, एसडीएम बडख़ल त्रिलोक चंद, एसडीएम फरीदाबाद अमित कुमार, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, डीसीपी ऊषा सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

