Faridabad News : टीकाकरण करवा कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाएं : राजेश नागर

मंत्री राजेश नागर ने तिगांव सीएचसी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का किया उद्घाटन

Faridabad News (आज समाज) तिगांव। स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत तिगांव सीएचसी में शुक्रवार को एक स्वास्थ्य जांच एवं वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री राजेश नागर ने बताया कि यह शिविर 8वें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में महिला एवं बच्चों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इन टीकों में काली खांसी, पोलियो, निमोनिया, टीबी, रेबीज, रुबेला आदि की रोकथाम करना संभव है।

अधिकांश बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका मौजूद

उन्होंने लोगों से कहा कि वह अपने बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण करवाएं जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। आज हमारे पास अधिकांश बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका मौजूद है, जिसे सरकार अपने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क लगाती है। इन टीकों को लगवाने के लिए आप अपनी एएनएम, आशा वर्कर या आंगनबाड़ी सहायिका से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर इन्हें निशुल्क लगवाया जा सकता है।

टीकाकरण अभियान 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा

मंत्री राजेश नागर ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की थीम द्वारा यह टीकाकरण अभियान विशेष कर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें आप अब तक छूट गए टीकों को भी लगवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सपना है कि भारत पूरी तरीके से महामारियों से मुक्त हो जाए और यहां सभी लोग स्वस्थ एवं खुशहाल हों, इसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अधाना पट्टी के सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश अधाना तिगांव के सरपंच विक्रम प्रताप नागर, डॉ श्वेता भड़ाना और डॉक्टर हितेश नागर प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

