Faridabad News : निरंतर बरसात के बीच जिला प्रशासन अलर्ट

निगम आयुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों संग शहर का किया निरीक्षण

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। निरंतर हो रही बरसात और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आमजन को राहत देने के लिए अब नगर निगम फरीदाबाद, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एफएमडीए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की संयुक्त टीम ने मंगलवार को निगम आयुक्त के नेतृत्व में शहर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया।

इस क्रम में नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद की प्रशासक अनुपमा अंजली ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर सेक्टर-28 मेट्रो स्टेशन के समीप पिलर नंबर 630 के पास जलभराव की गंभीर स्थिति का जायजा लिया।

जलभराव की निकासी करने और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को तुरंत जलभराव की निकासी करने और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं यहां से गुजरने वाली स्ट्रांग वाटर लाइन की तुरंत सफाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि क्लार्क के आसपास भरे हुए पानी को तुरंत स्टॉर्म वॉटर लाइन में डाला जाए ताकि मेट्रो पिलर को भी कोई नुकसान न पहुंचे साथ ही आसपास के क्षेत्र में विशेष सफाई कराई जाए। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने स्पष्ट कहा कि बारिश के मौसम में कहीं भी जलभराव की समस्या आमजन के लिए परेशानी का कारण नहीं बननी चाहिए।

सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया

इस संदर्भ में नेशनल हाईवे और स्टॉर्म वाटर लाइन से संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए और नेशनल हाईवे के साथ-साथ अन्य प्रमुख मार्गों पर भी जहां-जहां जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहां त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि यातायात और स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इसी कड़ी में निगम आयुक्त ने सेक्टर 28 क्षेत्र में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चल रही सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। जहां उन्होंने सफाई कर्मियों को बारिश के मौसम में नालों और जल निकासी की नियमित सफाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर नगर निगम के इंजीनियरिंग के अधिकारी ,नेशनल हाईवे के इंजीनियर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियर, एफएमडीए के अधिकारी मौजूद रहे।

यह भी पढ़े : Jind News : अभिभावकों ने सरकारी स्कूल पर जड़ा ताला