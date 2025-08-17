Faridabad News : जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, बाढ़ के खतरे को हल्के में न लें

आज रात से बढ़ सकता है पानी का स्तर, संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाई

बाढ़ से निपटने को प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड पर

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने यमुना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि ओखला बैराज क्षेत्र में जल स्तर रात तक बढ़ सकता है। अनुमान है कि आज सेामवार को प्रात: लगभग 4 बजे तक बैराज से 80 से 90 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है, जिसके चलते निचले क्षेत्रों में गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यमुना किनारे क्षेत्रों में रहने वाले सभी निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं।

डीसी ने साफ कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और निचले इलाकों से तत्काल बाहर निकल सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में देरी न करें, इसके लिए प्रशासन के अधिकारी भी फील्ड में मौजूद रहेंगे।

आपातकालीन सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट मोड पर

उपायुक्त विक्रम सिंह ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाएं और राहत व बचाव कार्यों के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में डटे रहें। आपातकालीन सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है तथा सभी संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि आज रात से ही पानी का स्तर तेजी से बढ़ेगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से निचले और संवेदनशील इलाकों में न जाए और परिवार सहित सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार मुनादी कराई जा रही है और जागरूकता अभियान तेज कर दिए गए हैं।

अफवाह से बचें, केवल आधिकारिक सूचना पर करें विश्वास

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि संवेदनशील समय में अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और नागरिक केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की हैं कि सभी लोग प्रशासन के आदेशों का पालन करें और तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें।

प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी टीमें हर समय तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की सतर्कता और सहयोग पर निर्भर करती है।

