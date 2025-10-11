Faridabad News : साइबर फ्रॉड की तत्काल सूचना देने के लिए डायल करें 1930 : विक्रम सिंह

डीसी विक्रम सिंह ने दी जनहित में जानकारी

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने जिले वासियों से अपील की है कि सोशल मीडिया के दौर में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों को रोकने व धोखाधड़ी के मामले की सूचना तत्काल देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया हुआ है जिस पर तत्काल सूचना दें, तथा आमजन साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक रहें।

बंपर डिस्काउंट, लॉटरी या फिर इनामी विज्ञापनों के झांसे में न आए

उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों से लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते क्रेज के कारण अक्सर लोग सोशल मीडिया पर बंपर डिस्काउंट, लॉटरी या फिर इनामी विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसे में पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इस्तेमाल की जा रही वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर संभव है तो कोशिश करें कि ऑनलाइन साइट्स से सामान मंगाते समय कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुने ताकि आपकी बैंक और कार्ड डिटेल साइबर अपराधियों के हाथ न लग सके।

साइबर धोखाधड़ी पर हेल्पलाइन नंबर 1930 करें डायल

उन्होंने कहा कि यदि फिर भी किन्ही कारणों से आपके साथ किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होती है तो आप सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करें और अपनी शिकायत को साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करें।

डीसी ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि वे साइबर अपराधों से सावधान रहें और अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करें।

डीसी ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी जैसे अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर पारंपरिक तरीके से एफआईआर करवाना व उसकी जांच होना एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में तुरंत कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन का विकल्प सबसे सर्वोत्तम माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की जितनी जल्दी सूचना दी जाए, उतना ही सही है ताकि आगे की ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए पीडि़त को त्वरित सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि पीडि़त व्यक्ति नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

