Faridabad News : कांग्रेस सेवा दल करेगा जमीन पर कार्य,नए सदस्यों को जोडऩे के लिए अभियान शुरू

कांग्रेस सेवा दल के विचार ‘सेवा अनुशासन और राष्ट्रभक्ति’ को जन-जन तक पहुंचाने का बनेगा माध्यम : गिरीश भारद्वाज

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरीश भारद्वाज के संयोजन में शुक्रवार को बल्लभगढ़ सेक्टर दो स्थित कांग्रेस कार्यालय, तिरंगा भवन में कांग्रेस सेवा दल द्वारा एक व्यापक सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता क्रमश: सेवा दल ग्रामीण अध्यक्ष एसएस गौड़ एवं सेवा दल शहरी अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने की।

इस अवसर पर प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर गिरीश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल पार्टी की रीढ़ है। ऐसे में सेवा दल का यह सदस्यता अभियान कांग्रेस के विचार ‘सेवा अनुशासन और राष्ट्रभक्ति’ को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। हमें हर कार्यकर्ता तक यह संदेश पहुंचाना है कि सेवा दल केवल संगठन नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण की भावना है। सेवा दल शहरी अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा कि सेवा दल का सदस्य बनना केवल संगठन से जुडऩा नहीं, बल्कि विचार और अनुशासन से जुडऩा है।

समाज सेवा और संगठन सशक्तिकरण दोनों कार्यों में अहम भूमिका

हम हर मोहल्ले, हर वार्ड में सेवा दल की सक्रिय इकाइयां गठित करेंगे। सेवा दल ग्रामीण अध्यक्ष एसएस गौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण अंचलों में सेवा दल के सदस्य समाज सेवा और संगठन सशक्तिकरण दोनों कार्यों में अहम भूमिका निभाएँगे। यह अभियान गांव-गांव तक कांग्रेस का संदेश लेकर जाएगा।

कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स ने कहा कि आज के युग में कांग्रेस विचारधारा को मज़बूत करने के लिए सेवा दल सबसे सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स, युवा विधानसभा अध्यक्ष बल्लभगढ़ प्रदीप सैन, सेवा दल यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष विशाल पांडे, टेकचंद शर्मा, मंजीत सिंह, दीपक चौहान, मनोज ख़ुटेला, सोनू शर्मा, करतार सिंह, नरेंद्र भारद्वाज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

