Faridabad News : बिजली बिलों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेसियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

Faridabad New (आज समाज)फरीदाबाद। हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलजीत कौशिक के नेतृत्व में जिले के कांग्रेसियों ने जिला उपायुक्त के मार्फत महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। तयशुदा कार्यक्रम के तहत कांग्रेसी नेता भारी संख्या में सेक्टर-12 पेट्रोल पम्प पर एकत्रित हुए और वहां से पैदल विरोध मार्च निकालते हुए सेक्टर-12 लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक ने कहा कि भाजपा सरकार के तुगलकी फरमान ने आम आदमी की जेबों पर कुठाराघात किया है, यह सरकार लोगों को सुविधाएं देना तो दूर उनके ऊपर टैक्सों का बोझा लादकर उन्हें परेशान कर रही है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने लोगों के बीच में कहा था कि बिजली के बिलों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जायेगी।

9 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी

लेकिन सरकार ने लोगों से वादा खिलाफी करते हुए बिजली के बिलों में बेइंतहा बढ़ोतरी करते हुए अप्रैल माह से बिलों में लगभग 9 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करके लोगों के पास बिल भेजे गये है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। श्री कौशिक ने कहा कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से बिजली दरों की स्लैब में बदलाव के कारण उपभोक्ताओं के बिल 9 से 30 फीसदी तक बढ़ गए।

तीन किलोवाट के कनेक्शन वालों को 9 फीसदी, पांच किलोवाट वालों को 12 फीसदी, 10 किलोवाट पर 18 फीसदी व 20 किलोवाट पर 30 फीसदी ज्यादा बिल देना होगा। उद्योगों को मिलने वाले एलटी (50 केवीए) व एचटी (50 केवीए से ऊपर) कनेक्शन को दो स्लैब में बदला गया है। पहले 20 केवीए तक फिक्स चार्ज नहीं लगता था, जोकि अब सभी पर लग रहा है। इस श्रेणी में पहले एमएमसी 185 रुपये प्रति केवीए था। इसके तहत पहले एमएमसी और बिजली का बिल आने पर एक ही चार्ज लगता था। अब दोनों जोडकऱ आ रहे हैं।

एचटी कनेक्शन पर 290 रुपये प्रति केवी चार्ज आ रहा है, जो पहले 165 रुपये था। उन्होंने कहा कि स्लैब का गणित भी बदला घरेलु श्रेणी के उपभोक्ताओं को लोड के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। स्लैब 151-250 को बदलकर अब 151 से 300 यूनिट व 251 से 500 यूनिट को बदलकर 301 से 500 यूनिट का स्लैब कर दिया गया है। वहीं, 501 से 800 वाले स्लैब को भी बदला है। अब 500 यूनिट के ऊपर एक ही स्लैब रहेगा। 50 से 75 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज लग रहा।

