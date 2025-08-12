Faridabad News : बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा का मनोनीत सदस्य बनने पर दी बधाई

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा का मनोनीत सदस्य बनने पर वकीलों के चेंबर न 550 में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजयपाल चपराना,शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट और अन्य अधिवक्ता ने एडवोकेट प्रदीप चपराना का फूल-मालाओं के साथ गुलदस्ता दे स्वागत किया।

वहीं अपनी इस नियुक्ति पर प्रदीप चपराना एडवोकेट ने बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के चेयरमैन व सदस्य अजय चौधरी का धन्यवाद किया। अपनी इस नियुक्ति पर प्रदीप चपराना ने कहा कि वो अपने जिले के अधिवक्ताओं की आवाज बार काउंसिल चंडीगढ़ में उठाएंगें और उनकी प्राथमिकता होगी नए वकीलों के लिए चैंबर बनाएं जाएं।

समस्या का होगा निवारण

जिला अदालत में पार्किंग की व्यवस्था न होने की वजह से वकीलों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोग बह परेशान रहते है। इस समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण करवाएंगे और वकीलो की परेशानियां निवारण के लिए दिन रात मेहनत करेंगी।

इस मौके पर पूर्व प्रधान संजीव चौधरी, मनोज पंडित,बॉबी रावत , वरिष्ठ अधिवक्ता सतेंद्र भडाना, महेंद्र कौशिक, सुखबीर चंदेला, अरुण कटोच, दिनेश तोमर, सर्वेश कौशिक, कुलदीप जोशी, अनुज शर्मा, नकुल चपराना, मनोज कुमार, कमल दलाल, अनिल पाराशर, आदिल सिंह रावत, मनीष चपराना, गौरव राजपूत, सरोज पोपली, सागर नगर, हरदीप बसोया, प्रदीप सिद्धू, आफाक खान व अन्य सदस्यों अधिवक्ता मौजूद थे।

