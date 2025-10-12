Faridabad News : जवाहर नवोदय में नशे के विरुद्ध अभियान पर प्रतियोगिता आयोजित

नवम कक्षा की ख्याति प्रथम तो देव गौतम रहे द्वितीय

डॉ अशोक कुमार वर्मा ने दिया 66 किलोमीटर साइकिल चलाकर नशा मुक्त भारत का संदेश

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। नशा मुक्त हो भारत देश, स्वस्थ रहे मेरा प्रदेश के नारे के साथ हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो द्वारा आज फरीदाबाद में एक दिवसीय नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ब्यूरो पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के दिशानिर्देशों और मार्गदर्शन में ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी/ उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा आज तडक़े साइकिल पर लोटा और नमक लेकर नशा मुक्ति का सन्देश देने निकल पड़े। वे आज पुलिस लाइन से होते हुए चंदावली, मच्छगर, दयालपुर, अटाली और मोढुका पहुंचे। मार्ग में लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया।

वे रविवार को सीधे पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे और उप प्राचार्य सतीश जैन से भेंट कर नशे के विरुद्ध एक दिवसीय जागरूकता सत्र आयोजित किया। विद्यालय में पहुँचने पर उप प्राचार्य सतीश जैन ने डॉ अशोक कुमार वर्मा का स्वागत किया। विद्यालय के 488 विद्यार्थियों, 20 शिक्षकों और 5 अन्य कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा चलाये गए नशा मुक्त अभियान से जोड़ा गया।

नशे के विरुद्ध विस्तार से किया जागरूक

उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध विस्तार से जागरूक किया और कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित नशों जिसमें अफीम चरस हेरोइन स्मैक चिट्टा एलएसडी एमडीएम नशे की गोलियां ओर नशे के टीके आदि आते हैं, के विरुद्ध 1933 अथवा 9050891508 पर निर्भीकता से सुचना दें। उन्होंने शपथ दिलवाई और कार्यक्रम के अंत में नशे मुक्त अभियान पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें नवम कक्षा की ख्याति ने प्रथम, देव गौतम ने द्वितीय और कक्षा सप्तम के आशीष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को नियमानुसार सम्मानित किया गया। तत्पश्चात डॉ अशोक कुमार वर्मा साइकिल लेकर वापस फरीदाबाद पहुंचे। आज उन्होंने साइकिल से 66 किलोमीटर की दूरी तय की ओर नशा मुक्ति का संदेश दिया। ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के नेतृत्व और पुलिस उपाधीक्षक गजेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में वे निरंतर अभियान चला रहे हैं।

