Faridabad News : बसंतपुर से अजय नगर तक स्वच्छता रैली, महिलाओं को दी गई हाइजीन किट और आत्मनिर्भरता का संदेश

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से एनएसएफ और एफएचएस के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को बसंतपुर गांव से अजय नगर बजरंग चौक तक एक विशाल स्वच्छता रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने भाग लिया और स्वच्छ भारत मिशन को समर्थन देते हुए स्वच्छता का संदेश दिया।

रैली के समापन पर ज्योति वर्मा ने सभी महिलाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके पश्चात एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर फरीदाबाद की महापौर प्रवीन जोशी, वी.पी. ठाकुर (रीजनल डायरेक्टर), वस्त्र मंत्रालय, डॉ. अमना मिर्जा (प्रोफेसर) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, एसएचओ उषा यादव महिला थाना फरीदाबाद और संस्था के अध्यक्ष यामिन खान उपस्थित रहे।

आत्मनिर्भर बनें, यही आज की आवश्यकता

उपस्थित महिलाओं को सम्बोधित करते हुए महापौर प्रवीन जोशी ने सभी महिलाओं को आश्वासन दिया किए मैं स्वच्छता से लेकर वित्तीय सशक्तिकरण तक हर पहलू में आपके साथ खड़ी हूं। आप आत्मनिर्भर बनें, यही आज की आवश्यकता है। एसएचओ उषा यादव ने महिलाओं को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया।

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। किसी भी स्थिति में आप अकेली नहीं हैं। कार्यक्रम के अंत में वहां उपस्थित सभी महिलाओं को हाइजीन किट (स्वच्छता किट) वितरित की गईं, ताकि स्वच्छता के संदेश को न सिर्फ शब्दों में बल्कि व्यवहार में भी अपनाया जा सके।

