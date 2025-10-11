Faridabad News : स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर चला स्वच्छता अभियान

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा-निर्देशों एवं नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा (आईएएस) के मार्गदर्शन में शनिवार को बल्लभगढ़ क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पं. मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपरचंद शर्मा पहुंचे। उनके साथ स्थानीय पार्षद महेश गोयल, मार्किट कमेटी चेयरमैन संजीव बैंसला, मार्किट के प्रधान प्रेम खट्टर एवं सफाई निरीक्षक बृजमोहन शर्मा भी उपस्थित रहे।
शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी
अभियान के दौरान क्षेत्र की सडक़ों, गलियों एवं बाजारों में विशेष स्वच्छता कार्य किए गए। उपस्थित अतिथियों ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। भाजपा नेता टिपरचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए।
स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने में हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने नगर निगम टीम और सफाईकर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी। इस मौके पर लोगों को कचरा पृथक्करण, प्लास्टिक मुक्त बाजार, और सफाई बनाए रखने का संकल्प भी दिलाया गया और रेस्ट हाउस के आसपास स्वयं सफाई अभियान में अपना श्रम योगदान दिया।
यह भी पढे : Faridabad News : मोटापा निवारण स्वास्थ्य अभियान को दिया समर्थन