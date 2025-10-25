Faridabad News : स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। सी.दास फाउंडेशन और फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित स्वच्छ एवं हरित फरीदाबाद अभियान के तहत शनिवार को सोहना मोड़ सेक्टर-55 टी.पॉइंट से लेकर सेक्टर-23 मोड़ तक सडक़ के बीच बने डिवाइडर पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान डिवाइडर पर फैली गंदगी व झाडिय़ों को हटा कर वहां लगे पेड़ पौधों की निराई-गुड़ाई की गई।

कूड़ा न फैलाने के लिए किया गया जागरूक

अभियान के दौरान ग्रीन बेल्ट से काफी मात्रा में कचरा निकाला गया। टीम के सदस्यों ने पौधों की सेहत को बेहतर रखने के लिए उनमें खाद और पानी भी डाला। इसके साथ ही लोगों को शहर को स्वच्छ रखने और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फैलाने के लिए जागरूक किया गया। सी दास गु्रप के चेयरमैन बी.आर. भाटिया के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान को गति दे रही टीम ने इसी प्रकार साप्ताहिक स्तर पर क्षेत्र में सफाई व पौधरोपण की गतिविधियों को जारी रखने का संकल्प लिया।

पर्यावरण संरक्षण समय की मांग

सी दास ग्रुप के चेयरमैन बी आर भाटिया ने कहा कि स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम सभी मिलकर आगे आएं तो शहर को सुंदर, प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाना संभव है। एफआईए के प्रधान राज भाटिया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण समय की मांग है। हर व्यक्ति को पौधरोपण करने के साथ-साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। हर छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी उपलब्धि बन सकता है।

