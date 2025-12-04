Faridabad News : मुख्यमंत्री उडऩ दस्ताने की एलयुमिनियम गलाने की भट्टियों पर कार्रवाई

Faridabad News, आज समाज ,बल्लभगढ़। मुख्यमंत्री उडऩ दस्ता फरीदाबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई की बल्लभगढ़ के नगला गुजरान सरूरपुर क्षेत्र में अवैध रूप से एलयुमिनियम गलाने की भट्टियां चलाई जा रही है। जिनके पास कोई वैद्य दस्तावेज नहीं है। जिसके कारण प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है।

इस सूचना के संबंध में मुख्यमंत्री उडऩ दस्ता फरीदाबाद द्वारा पुनीत पाठक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बल्लभगढ़ के साथ प्लॉट न 1, गली न 1, नजदीक नागर चौक, नगला गुजरान में बने टीन सेड में चल रही फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वर्कशॉप में 4 भ_ियां चल रही थी, जहां पर 4-5 मजदूर कार्य कर रहे थे, जिनके द्वारा एलयुमिनियम के कबाड़े और दाने को गलाकर एल्युमिनियम की सिल्लियां बनाई जा रही थी।

भट्टियों में जलाया जा रहा था लकड़ी व प्लास्टिक

भट्टियों में लकड़ी व प्लास्टिक जलाया जा रहा था मौके पर फैक्ट्री मालिक निखिल हाजिर नही मिला, सुपरवाइजर मुन्नालाल से पूछताछ की गई। जो पूछताछ के दौरान कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इस संबंध में पुनीत पाठक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बल्लभगढ़ द्वारा स्पोट इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार की गई तथा वर्कशॉप संचालक को नोटिस देकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

