Lado Laxmi Scheme : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1 नवंबर को जारी करेंगे लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किश्त

उपायुक्त विक्रम सिहं।

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 44,000 लाभार्थियों की सूची प्राप्त हुई है। डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में राजस्व विभाग, जिला परिषद, पंचायत विभाग और नगर निगम की टीमें लाभार्थियों के पंजीकरण कार्य में सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी पात्र लाभार्थियों विशेष रूप से माताओं और बहनोंसे लगातार संपर्क किया जा रहा है।

सूची में शामिल महिलाओं को फोन कॉल के माध्यम से किया गया सूचित

जिन महिलाओं के नाम सूची में शामिल हैं, उन्हें फोन कॉल के माध्यम से सूचित भी किया गया है। डीसी विक्रम सिंह ने अपील की कि सभी पात्र महिलाएं अपना पंजीकरण शीघ्रता से पूर्ण करें, ताकि उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि लाभार्थी अपना पंजीकरण जिला प्रशासन के माध्यम से, नजदीकी सीएससी केंद्रों पर जाकर या लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं भी कर सकते हैं। ऐप का उपयोग आसान है और इसके माध्यम से घर बैठे पंजीकरण संभव है।

पंजीकरण कार्य अगले चार से पाँच दिनों तक रहेगा जारी 

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि 01 नवंबर 2025 को हरियाणा डे के अवसर पर योजना की पहली किश्त मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा जारी की जाएगी। इसके लिए पंजीकरण कार्य अगले चार से पाँच दिनों तक जारी रहेगा। जिनका पंजीकरण इस अवधि में हो जाएगा, वे पहली किश्त में शामिल होंगे, जबकि शेष पात्र महिलाएं अगली किश्त में लाभ प्राप्त करेंगी।

उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जा रहा है जिनकी मासिक आय 1 लाख तक है। आगामी चरणों में 1 लाख से 1.80 लाख तक की आय वाले परिवारों को भी फेज वाइज पंजीकरण प्रक्रिया के तहत शामिल किया जाएगा।

