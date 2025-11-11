Faridabad News : बीपीटीपी स्लम क्षेत्र में मेगा वस्त्र दान अभियान चलाया

By
Rohit kalra
-
0
53
Faridabad News : बीपीटीपी स्लम क्षेत्र में मेगा वस्त्र दान अभियान चलाया
कपड़े वितरित करते हुए।

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ की एनएसएस इकाई-11 द्वारा मंगलवार को फरीदाबाद के बीपीटीपी स्लम क्षेत्र में मेगा वस्त्र दान अभियान का सफल आयोजन किया गया। इस वर्ष का प्रेरणादायक विषय था। क्लोथ्स फॉर अ कॉज़ वॉर्म्थ फॉर ऑल यानी एक नेक उद्देश्य के लिए वस्त्र सभी के लिए गर्माहट। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के प्रति दया और करुणा की भावना को फैलाना था, जिसके तहत नए या हल्के उपयोग किए गए कपड़े एकत्र किए गए।

झुग्गी बस्तियों के लोगों के चेहरों पर आई मुस्कान 

यह अभियान सुबह 10:00 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें एनएसएस स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अन्य विद्यार्थियों को भी कपड़े दान करने व संग्रह करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे उदारतापूर्वक योगदान दे सकें। तत्पश्चात, स्वयंसेवक फरीदाबाद के बीपीटीपी स्लम क्षेत्र में पहुँचे और वहां एकत्र कपड़ों के साथ मिठाइयाँ भी वितरित कीं, जिससे झुग्गी बस्तियों के लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई। इस कार्य से स्वयंसेवकों को अपार संतोष और उदारता का अनुभव हुआ।

कार्यक्रम का संचालन कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता एवं एनएसएस इकाई-ढ्ढढ्ढ की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रियंका सहारावत के मार्गदर्शन में किया गया। इस पहल को समाज से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस मानवीय प्रयास ने न केवल सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित किया, बल्कि मानवता और गर्माहट का संदेश भी समाज में सशक्त रूप से प्रसारित किया।

यह भी पढे : Faridabad News : मेट्रो हॉस्पिटल, फरीदाबाद ने यकृत-गुर्दा संयुक्त प्रत्यारोपण हुआ सफलतापूर्वक