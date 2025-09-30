Faridabad News : बदलाव का हिस्सा बनें-घर से बैग लेकर चलें,प्लास्टिक को ‘ना’ कहें

कपड़े के बैग वितरण अभियान एवं नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम सम्पन्न

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। हरियाणा के सभी शहर को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चलाए जा रहे हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान तथा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा के दिशा निर्देशों पर निगम विभाग लोगों को जागरूक करने में अब सामाजिक संस्थाएं आगे आना शुरू हो गई। जो स्वच्छता का संदेश विभिन्न प्रकारों से समाज को जागरूक करके दे रही हैं। इस कड़ी में कुछ संस्थाओं ने कपड़े के बैग वितरण अभियान का आयोजन किया गया।

नुक्कड़ नाटक किया गया प्रस्तुत

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली अपनाने एवं सस्टेनेबल (टिकाऊ) विकल्पों की ओर प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर एसओआरटी फाउंडेशन(स्वर्ण लता मदरसन ट्रस्ट की सीएसआर प्रथम) द्वारा भारतीय प्रदूषण नियंत्रण एसोसिएशन के सहयोग से एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। जिसमें स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश प्रभावशाली रूप से दिए गए। नाटक में निम्न विषयों पर जागरूकता संदेश दिया।

जहां कचरे का पृथक्करण, गीला एवं सूखा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग न करना,स्वच्छ एवं हरित भविष्य का निर्माण ,कपड़े के बैग का उपयोग और घर-घर में कचरे का पृथक्करण जैसे छोटे-छोटे कदम प्रदूषण को कम करने और फरीदाबाद को स्वच्छ बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

सब मिलकर बनें बदलाव का हिस्सा

इस कदम के लिए निगम आयुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने स्वच्छता अभियान के लिए अपना समय और लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं एनजीओ को बधाई देते हुए अपील की कि हम सब मिलकर बदलाव का हिस्सा बनें-अपना खुद का बैग लेकर चलें, प्लास्टिक को ‘ना’ कहें और हर दिन कचरे को अलग करेें।

यह भी पढ़े : Faridabad News : जेसी बोस विश्वविद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन