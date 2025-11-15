Faridabad News : सीही स्कूल में बालोउत्सव धूमधाम से मनाया गया

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीही के प्रांगण में बालोउत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगला, अजीत रुमा नंबरदार, प्राचार्य सीमा वर्मा, प्राचार्य जयप्रकाश, प्राचार्य सीमा गौतम, प्राचार्य रामवीर शर्मा, प्रेमचंद आर्य, समाजसेवी भावना चौधरी, नेहा गर्ग, योगेन्द्र तेवतिया, समर देशवाल, कैलाश राय एनटीपीसी,रोहताश शिवालिक, प्रभा सोलंकी, समाजसेवी शिक्षाविद सन्तसिहं हुड्डा ने रिबन काटकर किया।

इस अवसर पर सभी अतिथियों को विद्यालय के प्राचार्य डॉ जयप्रकाश वैष्णव व सन्तसिहं हुड्डा, प्रेमचंद आर्य ने पौधें भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्राचार्य डॉ जयप्रकाश वैष्णव ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

हाथों से बने सामान की प्रदर्शनी व स्टाल भी लगाएं

इस अवसर पर छात्राओं ने अपने हाथों से बने सामान की प्रदर्शनी व स्टाल भी लगाएं ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर खेलकूद प्रतियोगिता की भी प्रस्तुति दी। बनाने में उप प्राचार्या कमलेश शर्मा, देविना, शानो त्यागी प्रवक्ता, नितू शर्मा,पूनम, निशा, सविता, आशु, जावेद शेख, रोहित कुमार, संजय , नरेश, राजेश, मधु व सभी अध्यापकों ने अहम योगदान दिया। इस मौके स्कूल प्रबंधन कमेटी प्रधान संजू देवी व खुशबू देवी एवं गणमान्य व्यक्ति ओर समस्त अध्यापकगण मौजूद थे।

