Faridabad News : अश्विनी सेठी बनीं हरियाणा की पाक कला विजेता

34 प्रतिभागियों ने दिखाई हरियाणा की पारंपरिक रसोई की झलक

‘कहीं गुम न हो जाए सीजन-8’ का बडख़ल स्थित होटल मैनेजमेंट संस्थान में हुआ रंगारंग आयोजन

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। पारंपरिक भारतीय व्यंजनों को पुनर्जीवित करने और क्षेत्रीय पाक परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बडख़ल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में राज्य स्तरीय कहीं गुम न हो जाए सीजन-8 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेशभर से 34 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी रसोई कला से दर्शकों को आनंदित कर दिया। प्रतियोगिता में अश्विनी सेठी ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। जबकि कविता मल्होत्रा और कल्पना राय क्रमश प्रथम एवं द्वितीय उपविजेता रहीं।

कार्यक्रम की संयोजक एवं वीविंग सिनर्जीज की अध्यक्ष हरप्रीत कौर ने बताया कि कार्यक्रम की थीम मेरा राज्य, मेरी थाली रही, जो भारत की क्षेत्रीय पाक परंपराओं को संजोने के महत्व को रेखांकित करती है। यह राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता लेट्स गिव बैक नामक संस्था द्वारा आयोजित की गई है। इस पहल की स्थापना वर्ष 2016 में स्वर्गीय बबेत्ता सक्सेना ने की थी। उनके निधन के बाद इसे सेवानिवृत्त कर्नल अतुल सक्सेना के नेतृत्व में जारी रखा जा रहा है।

राष्ट्रीय विजेताओं को 1.5 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाएगा

कार्यक्रम में जूरी सदस्य के रूप में प्रसिद्ध शेफ परविंदर सिंह बाली और विनोद सैनी उपस्थित रहे। आयोजन की सफलता में राज्य समन्वयक पारुल गोयल, सह-समन्वयक नीरू गोयल, और राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक रीना मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रतियोगिता को पद्मश्री शेफ संजीव कपूर, शेफ रणवीर बरार और अभिनेत्री सुचित्रा पिल्लई का समर्थन प्राप्त है।

प्रतियोगिता का ग्रैड फिनाले जनवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय विजेताओं को 1.5 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम में ग्लोबल टूर ऑनलाइन,, कॉर्निटोस, अरोड़ा नमकीन, मोहिनी मेहंदी, पुष्पा कलेक्शन, कुकिंग लेसन बाय श्वेता गोयल, हुनर स्टूडियोज, आर्ट एंड क्राफ्ट वंडर बाय महिमा, गरुड़ ग्रिपस्टोन का योगदान सराहनीय रहा

