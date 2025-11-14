Faridabad News : विश्व भारती शिक्षा केंद्र का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। राष्ट्रीय बाल दिवस के शुभ अवसर पर क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्यालय विश्व भारती शिक्षा केंद्र, चावला कॉलोनी बल्लभगढ़ का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह विद्यालय के महेश कौशिक स्मृति सभागार में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। विभिन्न कक्षाओं में प्रथम ,द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले सभी मेधावी विद्यार्थियों और विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन प्रसिद्ध साहित्यकार एवं शिक्षाविद् डॉ श्रद्धा निकुंज भारद्वाज वरिष्ठ शिक्षा सलाहकार एवं विद्यालय सचिव ,शिक्षाविद् डॉ प्रवीण भारद्वाज, विद्यालय के मुख्याध्यापक विष्णु शर्मा ,अकाउंट्स हैण्ड श्रीमती सुभद्रा मिश्रा को-ऑर्डिनेटर आरती बत्रा सेन,सीनियर टीचर श्री शैलेन्द्र मिश्र,मंजू मित्तल उपासना गहलोत,विजय कुश सहित विद्यालय के सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे ।

जीवन में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ मानवीय मूल्यों को समझना जरुरी

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ भारद्वाज ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी समझना होगा जो उन्हें एक सफल व्यक्ति के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे । शिक्षा सलाहकार डॉ प्रवीण भारद्वाज ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अपने सभी बड़ों जैसी माता पिता गुरु का यथोचित सम्मान करते हुए जीवन में सफलता प्राप्त करते चलें।

सफल होने के साथ साथ अच्छा इंसान होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्याध्यापक विष्णु शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को देश और समाज के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। कोऑर्डिनेटर आरती सेन ने कार्यक्रम को सुचारू एवं सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन विद्यार्थियों ने स्वयं किया।

यह भी पढे : Jawaharlal Nehru’s birth Anniversary : पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मोत्सव को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया