Faridabad News : अग्रवाल कॉलेज और यूनिबज़ नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ एक एमओयू हस्ताक्षर

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़ ने सोमवार को यूनिबज़ नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यूनिबज़ एक अग्रणी कैंपस नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म है, जो शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संवाद को सुगम बनाने, सहयोग को बढ़ावा देने और छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों एवं पूर्व छात्रों को एक सुरक्षित एवं सत्यापित वातावरण में जोडऩे के लिए तैयार किया गया है।

इस साझेदारी के साथ, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ हरियाणा के उन प्रारंभिक संस्थानों में से एक बन गया है। जिसने एक संरचित एवं संस्थान-व्यापी डिजिटल नेटवर्किंग समाधान को अपनाया है। यह प्लेटफ़ॉर्म छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए सत्यापित संवाद उपलब्ध कराएगा। शैक्षणिक चर्चाओं, छात्र क्लबों और सोसाइटियों के लिए समर्पित स्थान भी प्रदान करेगा। यह कार्यक्रमों, प्लेसमेंट्स और आधिकारिक सूचनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी को केंद्रीकृत करेगा, ताकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एक ही स्थान पर सुलभ हों।

इसके अतिरिक्त, यह प्लेटफ़ॉर्म एक समग्र डिजिटल अनुभव प्रदान करेगा, जो साथियों की खोज को सुदृढ़ करेगा, सहयोग को बढ़ाएगा और कैम्पस जीवन को और अधिक समृद्ध बनाएगा। यूनिबज़ का चरणबद्ध क्रियान्वयन शिक्षकों और प्रथम वर्ष के छात्रों के ऑनबोर्डिंग से प्रारम्भ होगा, जिसके बाद पूरे कैम्पस में इसे सक्रिय किया जाएगा। यह प्लेटफ़ॉर्म शैक्षणिक वर्ष 202-26 से 2027-28 तक संवाद और सहभागिता के लिए केंद्रीय डिजिटल हब के रूप में कार्य करेगा।

इस अवसर पर अग्रवाल कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य, डॉ संजीव कुमार गुप्ता ने कह कि यह सहयोग हमारे डिजिटल रूप से जुड़े हुए कैम्पस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूनिबज के माध्यम से हम अपने छात्रों को एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराना चाहते हैं, जो न केवल संवाद को सरल बनाए बल्कि सहयोग,रचनात्मकता और सामुदायिक निर्माण को भी प्रोत्साहित करं।

यूनिबज़ की सीएमओ एवं संस्थापक डॉ. ईशा गुप्ता ने इस साझेदारी पर उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि हम अग्रवाल कॉलेज के साथ मिलकर एक जीवंत और छात्र-केंद्रित डिजिटल कैम्पस बनाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। हस्ताक्षर कार्यक्रम में डॉ. विनीत नागपाल, सहायक प्रोफेसर, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ और एडवोकेट राकेश गुप्ता उपस्थित रहे।

