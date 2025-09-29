Faridabad News : सडक़ पर पानी छोडऩे वाले व पानी निकासी में बाधा उत्पन्न करने पर होगी तत्काल एफआईआर दर्ज

अपनी चुक से होने वाली दुर्घटना पर होगी संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई

नेशनल हाई-वे सीकरी में होने वाले कार्य की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी निभाएंगे एसडीएम मयंक भारद्वाज

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। अगर सब ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही नेशनल हाइर्व स्थित सीकरी में अब जलभराव से वहां से आवागमन करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पडेगा, क्योंकि इस समस्या को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक को मिल रहीं शिकायतों के चलते इस समस्या पर कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं अगर इस कार्य में किसी प्रकार की त्ऱटि पाई जाती है तो संबधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। ऐसा सोमवार को लद्यु सचिवालय में सोमवार को हुई बैठक में संकेत मिलें है।

बैठक बल्लभगढ़ के खंड स्तरीय लघु सचिवालय में संपन्न हुई। बैठक में विशेष तौर पर बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज, पंचायत विभाग, नेशनल हाईवे प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में विधायक मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ सख्ती लहजें में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि सीकरी एग्जिट क्षेत्र में बने बड़े-बड़े गड्ढों को शीघ्र भरने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान क्षेत्र में पानी भराव की समस्या को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए प्रभावी जल निकासी प्रणाली विकसित की जाएं। विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि यदि नेशनल हाईवे की गलती अथवा पंचायत विभाग की गलती के कारण किसी व्यक्ति की जान जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंंकि कई बार छोटी-छोटी गलतियों के कारण अधिकारी सरकार की किरकिरी न कराएं अन्यथा सख्त कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी।

ग्राम पंचायत क्षेत्र के पानी की निकासी की जिम्मेदारी पंचायत विभाग और संबंधित सरपंच को सौंपी गई

विधायक ने कहा कि सीकरी में हाईवे पर भरने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र के पानी की निकासी की जिम्मेदारी पंचायत विभाग और संबंधित सरपंच को सौंपी गई है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पानी निकासी कार्य में जानबूझकर बाधा उत्पन्न की जाती है तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। बैठक के दौरान खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रियंका रावत, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट अधिकारी कमलकांत, और थाना प्रभारी सेक्टर-58 विनोद कुमार भी मौजूद रहे।

वहीं इस कार्य की मॉनिटरिंग एसडीएम मयंक भारद्वाज करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

इसी कड़ी में विधायक मूलचंद शर्मा ने इसके अलावा बल्लभगढ़ स्टेट बैंक के पास हाईवे की एग्जिट पर भरने वाले पानी के निकासी से संबंधित समस्या को भी स्थाई रूप से दूर करने के निर्देश दिए हैं।

रिपोर्ट कराएं तैयार

इसके अलावा बैठक में एसडीएम मयंक भारद्वाज को निर्देश दिए है कि बल्लभगढ़ खंड एवं पृथला विधानसभा के जिन गांवों उन्होंने विधायक कोटे से गोद लिया था उनके विकास कार्यों की भी जांच कर कार्यों की गुणवत्ता की भी रिपोर्ट तैयार कराएं। बैठक में पंचायत ऑफिसर के अलावा एसडीओ रामपाल और जेई अजमत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

क्या है मामला

सीकरी गांव का पानी नेशनल हाईवे पर भरता है जिसकी वजह से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिकायतें आ रहीं है कि वहां रोज किसी न किसी गाडिय़ों के एक्सेल और चैंबर टूटते हैं जिससे लोगों को भारी असुविधा होती है। पिछले दिनों भी सीकरी में इन्हीं गड्ढों में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिसके चलते वहां से आवागमन करने वाले आईएमटी व्यापारी, के अलावा अन्य लोगों निरंतर विधायक से वहां की असुविधा को लेकर शिकायतें कर रहें थे।