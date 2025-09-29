Faridabad News : फरीदाबाद में श्रमिकों के लिए जागरूकता रैली का आयोजन

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। 17 सितंबर से 02 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सोमवार को श्रम विभाग, फरीदाबाद द्वारा श्रमिकों और आमजन में श्रम कानूनों तथा श्रम कल्याण योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली श्रमिक बस्तियों, लेबर चौकों और राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों से होकर गुजरी।

उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना

रैली का उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों ने श्रम नियमों, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि, बीमा योजनाओं और अन्य कल्याणकारी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही श्रमिकों को यह भी बताया गया कि किस प्रकार ये नियम उनके हितों की रक्षा करते हैं और उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करने में सहायक हैं।

रैली में बड़ी संख्या में श्रमिकों, स्थानीय निवासियों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां और बैनर लेकर श्रम नियमों के पालन और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जन-जागरूकता का संदेश दिया। रैली के दौरान श्रम नियमों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन पोर्टल की भी जानकारी उपलब्ध कराई गई, ताकि वे आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें।