Faridabad News : फरीदाबाद में नशा एवं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत श्रम विभाग, फरीदाबाद द्वारा शुक्रवार को नशा एवं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बीके चौक से शुरू होकर मुल्ला होटल व एनआईटी नं. 3, तक लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में निकाली गई। रैली के दौरान उप श्रम आयुक्त भगत प्रताप सिंह ने लोगों को नशा एवं सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया और स्वस्थ समाज निर्माण में सभी की सहभागिता पर बल दिया।

नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील

इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त श्री राजवीर सिंह एवं अन्य अधिकारियों ने भी लोगों से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। रैली में डी.सी. सैनी (उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, फरीदाबाद), अनुज साहरण, सुशील मान, कामना, दीप्ति मेहरा (सहायक श्रम आयुक्त, फरीदाबाद) सहित विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, रैली में जन साहस फाउंडेशन एनजीओ फरीदाबाद के सदस्य भी सम्मिलित रहे और लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया।

