Faridabad News : आईटीआई फरीदाबाद में हुआ शिक्षुता एवं रोजगार मेले का आयोजन

244 छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 144 हुए शॉर्टलिस्ट,41 को मिला नियुक्ति पत्र

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के आदेश अनुसार हरियाणा राज्य की राजकीय आईटीआई में छात्रों को अधिक से अधिक शिक्षा एवं रोजगार दिलाने के लिए शुक्रवार को शिक्षुता एवं रोजगार मेले का आयोजन आईटीआई फरीदाबाद में किया गया।

जानकारी देते हुए फरीदाबाद प्रधानाचार्य सह नोडल अधिकारी आईटीआई भगत सिंह ने बताया कि इस शिक्षुता एवं रोजगार मेले में फरीदाबाद, पलवल, पृथला के औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों ने भाग लिया। उनमें मुख्य रूप से गुड ईयर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, मित्रा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इम्पेरियल ऑटो लिमिटेड, जेसीबी लिमिटेड, बिरलानु लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड, चेरा इंजीनियर वर्क्स, टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड, फ्रीक इंडिया लिमिटेड, व्हर्लपूल इंडिया लिमिटेड, गल हैंड इंडिया लिमिटेड, प्लैजऱ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिटासो एप्लायंसेज लिमिटेड इत्यादि शामिल रहे। इस रोजगार मेले में 244 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया।

कुल 244 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया

जिस में से 144 छात्रों को विभिन्न कंपनियों द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया एवं 41 (ऑफर) विद्यार्थियों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिया गया। रोजगार मेले में श्रीराम अग्रवाल अध्यक्ष डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद के प्रधानाचार्य भगत सिंह एवं संस्थान के वर्ग अनुदेशक/जूनियर प्लेसमेंट अधिकारी रजत राणा की देख-रेख में आयोजित किया गया।

इस शिक्षुता एवं रोजगार मेले में कुल 244 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जिसमें से विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार लेकर 144 आईटीआई पास छात्रों को रोजगार दिया गया। उनको उद्योगों में आने का समय दिया गया। यह सरकार एवं निदेशालय के आदेश अनुसार आईटीआई फरीदाबाद में शिक्षुता एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया। भविष्य में भी इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आईटीआई पास विद्यार्थियों को रोजगार एवं शिक्षा पर लगाया जा सके।

