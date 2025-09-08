Faridabad News : साहित्य और रचनात्मकता के साथ-साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी : मेयर प्रवीण जोशी

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। महापौर प्रवीण जोशी ने सोमवार को डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सेक्टर-81 के छात्र-छात्राओं द्वारा लिखित पुस्तक यार्न वीबिग लाइव का विमोचन किया। इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वच्छता का महत्वपूर्ण संदेश दिया।

महापौर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में 11 साप्ताहिक हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम और समाजसेवी संस्थाएं मिलकर स्वच्छता के लिए जनजागरूकता फैला रही हैं।

घर, स्कूल और आसपास की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें

उन्होंने बच्चों को समझाया कि आसपास फैलने वाली गंदगी से बचाव कैसे किया जा सकता है और गंदगी को दूर करने के लिए कौन-से सरल कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपने घर, स्कूल और आसपास की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में योगदान दें। महापौर प्रवीण जोशी ने इस अवसर पर पुस्तक लिखने वाले बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि साहित्य और रचनात्मकता के साथ-साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण भी हमारी साझा जिम्मेदारी है।

स्कूल के छात्र-छात्रा सरकार के अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे

इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती बिंदु शर्मा ने भी नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे हैं स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि उनका स्कूल और स्कूल के छात्र-छात्रा सरकार के अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे और निश्चित ही फरीदाबाद शहर सबसे स्वच्छ शहर बने इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे।

उन्होंने कहा कि आज स्कूल के बच्चे फरीदाबाद की महापौर से मिलकर बेहद प्रभावित हुए और उनके द्वारा बताए गए प्रदूषण को कम करने स्वच्छता को अपने जैसे विषय को भी उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हुए जीवन में अपनाने की बात कही।

