Faridabad News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धियां : कृष्ण पाल गुर्जर

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में कृषि मंत्रालय ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत सरकार में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य किसान योजना, दलहन मिशन तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम के ऑनलाइन प्रसारण में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, कृषि विज्ञान केंद्र, गांव भूपानी (फरीदाबाद) में आयोजित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजनीतिक दर्शन का मूल मंत्र ‘अन्योन्द दय’

कार्यक्रम की शुरुआत पौधरोपण के साथ हुई। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं एवं किसानों ने मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का फूल-मालाओं से गर्मजोशी पूर्वक स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजनीतिक दर्शन का मूल मंत्र ‘अन्योन्द दय’ है। प्रधानमंत्री के हर निर्णय के केंद्र में वंचित, गरीब, मजदूर और अन्नदाता किसान रहते हैं।

अन्नदाता सुखी भव: उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे किसान अथक परिश्रम से देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों को सम्मान, समृद्धि और नई ताकत प्रदान कर रही हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का किया शुभारंभ

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने उपनस्थित किसानों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रु 24,000 करोड़ रुपये की बजट राशि से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना 100 आकांक्षी कृषि जिलों के समग्र विकास के लिए छह वर्षों (2025-26 से 2030-31) तक लागू रहेगी।

उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक ऋण, स्टैंड-अप इंडिया योजना में 75 प्रतिशत ऋण और जन-धन खातों में 55 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है। लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुडक़र ग्रामीण भारत में बदलाव ला रही हैं, जिनमें से एक करोड़ से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ पहल के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनावी घोषणा को पूरा करते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया है।

इसके तहत हरियाणा की लगभग 19 लाख महिलाओं को, जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये तक है, प्रतिमाह ₹2100 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी और आगामी 01 नवंबर से लाभार्थियों के खातों में राशि आणि शुरू हो जाएगी।

कार्यक्रम में भाजपा युवा नेता गिरिराज त्यागी, कृषि विज्ञान केंद्र फरीदाबाद के डॉ. अशोक कुमार देशवाल, डॉ. वर्षा रानी, डॉ .विनोद कुमार, डॉ.जग नारायण यादव, नंदकिशोर, रवि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व पशु व डेयरिंग विभाग के डॉ. सत्येंद्र धनखड, रविन्दर बांकुरा सरपंच बहादुरपुर, सूरजपाल भूरा, सुभाष अरूआ, सूरज नंबरदार बहादुरपुर, अजय नंबरदार चिरसी, सुभाष अध्यक्ष, सतपाल नरवत, बलजीत सिंह, रणवीर सिंह खेड़ी कला आदि फरीदाबाद जिले के विभिन्न गांव चिरसी, मोहना, बहादुरपुर, अलीपुर, अरूआ, नाचोली, भोपानी आदि से लगभग सहित लगभग 200 से अधिक किसानों, महिलाओं ने भाग लिया।

