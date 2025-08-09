Faridabad News : मुठभेड़ के बाद हत्या के प्रयास के आरोपी को दबोचा, आरोपी के पैर में लगी गोली

Faridabad News (आज समाज ) फरीदाबाद। हत्या के प्रयास के आरोपी व क्राइम ब्रांच की बीती रात मुठभेड़ हो गई। इस घटना में आरोपी भारत उर्फ भालू के पैर में गोली लगने के बाद उसे काबू कर लिया गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जहां वह अब ठीक है।

थाना तिंगाव क्षेत्र के अंतर्गत हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी भारत उर्फ भालू निवासी कचेडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश हाल फ्रेंड्स कॉलोनी बल्लभगढ़ को बीती रात को अपराध शाखा सेंट्रल की टीम ने मुठभेड़ के बाद आईएमटी क्षेत्र फरीदाबाद से काबू किया है।

अपराध शाखा सेंट्रल की टीम गस्त पर

एसीपी क्राईम-2 वरुण कुमार दहिया ने प्रैस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 8 अगस्त को अपराध शाखा सेंट्रल की टीम गस्त पर थी जिनको गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि भारत उर्फ भोलू आपराधिक किस्म का व्यक्ति हैं जिसने कुछ दिनों पहले भी अपने साथियों के साथ मिलकर सुमेर नागर निवासी तिगांव पर जानलेवा हमला किया था और गोलियां चलाई थी, वह आज मोटर साइकिल पर सवार होकर गांव सोतई आगरा नहर पुल से आईएमटी से होता हुआ मच्छगर गांव की तरफ जाएगा। भारत उर्फ भोलू के ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है जो किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की।

आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की।

आरोपी भारत मोटरसाइकिल पर सोतई पुल की तरफ से आया जो पुलिस पार्टी को देखकर मोटरसाइकिल से भागने लगा जिसको रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर और आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जिस पर एसआई राज सिंह ने चेतावनी दी, जिस पर आरोपी ने पुलिस कर्मचारी की तरफ सीधी गोली चलाई जो बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी।

जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को दाहिने पैर में गोली लगी। आरोपी को उपचार के लिए बल्लभगढ़ भिजवाया गया। मामले में थाना सदर बल्लभगढ़ में हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपी की स्थिति सामान्य है।

आरोपी पर पूर्व में भी लडाई झगडा, अपहरण, हत्या का प्रयास व लूट के 5 मामले दर्ज है। आरोपी पर 5000 रुपये का इनाम भी घोषित है। मौका पर एक देसी पिस्टल, 4 खाली खोल, 2 जिंदा रौंद व प्लैटिना मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

यह भी पढ़े : Jind News : बेटी के जन्म पर किया कार्यक्रम का आयोजन