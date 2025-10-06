Faridabad News : कोर्ट में हर्षोल्लास के साथ हुआ एडवोकेट हरीश पाराशर का स्वागत

हरीश पाराशर को बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में को-ऑप्टेड मेंबर बनाया

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। एडवोकेट हरीश पाराशर को बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में को-ऑप्टेड मेंबर बनाए जाने के उपलक्ष में सोमवार को फरीदाबाद कोर्ट के साउथ विंग स्थित सीट नंबर 33 पर भव्य स्वागत एवं लड्डू वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने पहुंचकर हरीश पाराशर को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं मिठाई वितरित कर हरीश पाराशर का गर्मजोशी से अभिनंदन किया।

कार्यप्रणाली को मिलेगी नई दिशा

उपस्थित मेंबर बार काउंसिल अजय चौधरी व राजेश लांबा ने कहा कि हरीश पाराशर के अनुभव और नेतृत्व से बार काउंसिल की कार्यप्रणाली को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने वकालत जगत में सदैव न्याय, निष्ठा और सेवा की भावना से कार्य किया है, जिससे युवा अधिवक्ताओं को प्रेरणा मिलती है। इसलिए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, हरीश पाराशर ने भी दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं का इस जिम्मेदारी को दिलाने के लिए विशेष आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से धर्म सिंह रावत, रामकरण भारद्वाज, अनुज शर्मा, अनिल पाराशर (जिला पार्षद), सर्वेश कौशिक, दिनेश तोमर, बॉबी रावत, सुखबीर चंदिला, भीम चंदिला, विकास अधाना, अश्वनी त्रिखा, राजीव जतवानी, विक्रम अरुआ, सतबीर शर्मा, पवन पाराशर, सी.पी. पाराशर, ऋषि भारद्वाज, सचिन वत्स, दीपक वशिष्ठ, ओमदत्त शर्मा और अजय चौधरी सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और न्याय व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए निरंतर रहेंगे प्रयासरत

सभी ने हरीश पाराशर के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के हित में और अधिक सशक्त कार्य की उम्मीद जताई। वहीं, हरीश पाराशर ने उपस्थित सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे फरीदाबाद बार का है। उन्होंने कहा कि वे अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और न्याय व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

इस मौके पर जोगिंदर नरवत, विवेक कौशिक, टीका डागर, ऋषि भारद्वाज, विजय भारद्वाज, हरजीत सिंह, प्रताप, हैमराज कपासिया, मनमीत कौर, राहुल सेठी, हवीर बैंसला, सतीश रावत, विपिन यादव, गौतम वत्स, प्रदीप चपराना, आशीष कौशिक और सुरेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य अधिवक्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन आपसी सौहार्द और उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ।

