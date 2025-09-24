Faridabad News : अधिवक्ता दिनेश कुमार गुप्ता का अनुभव और नेतृत्व क्षमता काउंसिल के लिए लाभकारी साबित : सुरेंद्र शर्मा

एडवोकेट दिनेश कुमार गुप्ता बने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल का अनुशासन समिति के को-ऑप्टेड सदस्य

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश कुमार गुप्ता बने पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल का अनुशासन समिति के को-ऑप्टेड सदस्य चुना गया है। पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल का को-ऑप्टेड मेंबर चुने जाने पर अधिवक्ता समाज ने उन्हें मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर का उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस क्रम में बुधवार को बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र शर्मा ने उनको नियुक्ति पत्र सौंपा और भविष्य में बेहतर करने की कामना की।

इस अवसर पर बार एसोसिएशन, फरीदाबाद के प्रधान राजेश बैसला, एडवोकेट अतुल मंगला एडिशनल एडवोकेट जनरल, हरियाणा व सुप्रीमकोर्ट ऑफ़ इंडिया, जेपी अधाना, पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन, फरीदाबाद, पूर्व वाइस चेयरमैन, बार काउंसिल , पंजाब व हरियाणा, चंडीगढ़ एडवोकेट ओपी शर्मा, बार एसोसिएशन फरीदाबाद के पूर्व प्रधान एडवोकेट संजीव चौधरी एडवोकेट, पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन, फरीदाबाद, अशोक मित्तल सीनियर एडवोकेट, जगबीर भडाना सीनियर एडवोकेट ,प्रेम मित्तल सीनियर एडवोकेट, प्रदीप परमार सीनियर एडवोकेट, अमित सेन सीनियर एडवोकेट, उदय चौधरी सीनियर एडवोकेट, जोगिन्दर प्रसाद सिंगला, जीतेन्द्र प्रसाद सिंगला सीनियर एडवोकेट ,मनोज गुप्ता सीनियर एडवोकेट, रघुवेश सिंगला सीनियर एडवोकेट, नीरज गुप्ता सीनियर एडवोकेट, विजय गुप्ता सीनियर एडवोकेट, नितिन चाहर एडवोकेट, अरुण सिंह एडवोकेट, सागर एडवोकेट व अन्य उपस्थित रहे।

अधिवक्ता हितों की रक्षा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सदैव सक्रिय

इस कड़ी में नवनिर्वाचित सदस्य एडवोकेट दिनेश कुमार गुप्ता के व्यवहार को लेकर अधिवक्ताओं का कहना था कि उनका अनुभव और नेतृत्व क्षमता काउंसिल के लिए लाभकारी साबित होगी। वहीं दिनेश कुमार गुप्ता ने विश्वास दिलाया कि वे अधिवक्ता हितों की रक्षा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सदैव सक्रिय रहेंगे। वहीं अधिवक्ता दिनेश कुमार गुप्ता ने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल, चंडीगढ़ के चेयरमैन राकेश गुप्ता व सचिव सुरेन्द्र दत्त शर्मा का इस सम्मान के लिए दिल से बहुत आभार व्यक्त किया।

