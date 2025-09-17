Faridabad News : लद्दाख मैराथन में एकॉर्ड अस्पताल बना हेल्थ पार्टनर

Faridabad News(आज समाज) ग्रेटर फरीदाबाद। यहां स्थित सेक्टर 86 स्थित एकॉर्ड अस्पताल ने लद्दाख मैराथन का आधिकारिक रूप से हेल्थ पार्टनर की भूमिका निभाई। जिसमें अस्पताल की तरफ धावकों की स्वास्थ्य जांच तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अस्पताल के आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट चेयरमैन डॉ. युवराज कुमार ने स्वयं मैराथन में भाग लेकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने बताया कि मैराथन में देश विदेश से पहुंचे 6,500 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया।

चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाएं कराईं उपलब्ध

अस्पताल की एम्बुलेंस और मेडिकल टीम ने लद्दाख पहुंचकर बाढ़ और भूस्खलन जैसी चुनौतियों के बीच चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं। इस दौरान धावकों और प्रतिभागियों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सहयोग दिया गया। देश-विदेश से आए धावक विकट हालात में भी पूरी ताकत और जुनून के साथ दौड़े।

वहीं आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट चेयरमैन डॉ. युवराज कुमार ने कहा, लद्दाख के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं आम हैं। कैंप में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज मिले, जिन्हें इलाज और आगे की देखभाल के लिए मार्गदर्शन दिया गया।

अस्पताल के चेयरमैन डॉ. जितेंद्र कुमार ने कहा कि एकॉर्ड सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का लक्ष्य सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमांत क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इस अवसर पर सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉ. प्रबल रॉय, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉ. ऋषि गुप्ता, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट चेयरमैन डॉ. रोहित गुप्ता, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉ. रामचंद्र सोनी , डॉ. बीजू सहित अनेक डॉक्टर उपस्थित रहे।

यह भी पढ़े : Faridabad News : जेसी बोस विश्वविद्यालय में 57वें स्थापना दिवस का रंगारंग आयोजन