Faridabad News : अपने लक्ष्यों को पूरा करें लेकिन समुदाय का भी ख्याल रखें : राजेश नागर

मंत्री राजेश नागर ने लिंग्याज़ विद्यापीठ में दो दिवसीय हाईब्रिड वर्कशॉप का किया उद्घाटन

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। लिंग्याज़ विद्यापीठ में दो दिवसीय हाईब्रिड वर्कशॉप का उद्घाटन करने पहुंचे हरियाणा के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं लेकिन समुदाय का भी ख्याल रखें। ध्यान रहे कि रस्ते पर आप ही नहीं हैं और भी लोग हैं जो अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं।

इस वर्कशॉप का आयोजन विजयश्री एजुकेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट एवं आरोग्य योग्य फाउंडेशन ने किया था।इसमें लिंग्याज़ ललिता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस ने सहयोग किया। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि लिंग्याज़ विद्यापीठ फरीदाबाद की न सिफऱ् सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, बल्कि इसने लाखों लोगों की जिंदगी को संवारा है। उन्होंने सभी छात्रों को सामुदायिक भावना के साथ मिलजुलकर आगे बढऩे की प्रेरणा दी।

युवाओं की बड़ी सक्रिय भूमिका की जरूरत

मंत्री राजेश नागर ने कहा कि जब 2047 में भारत की आजादी को 100 वर्ष पूरे होंगे, तब यह देश विकसित देश होगा। ऐसी योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है, जिसमें युवाओं की बड़ी सक्रिय भूमिका की जरूरत है। आप सभी लोग आगे बढक़र राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें।

इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री राजेश नागर द्वारा दीप प्रज्वलन करने के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यापीठ के चांसलर डॉ पिचेश्वर गड्ढे ने मुख्य अतिथि मंत्री राजेश नागर का स्वागत किया। उन्होंने विशेष अतिथि अंकित आर्य को भी सम्मानित किया।

इस कार्यक्रम में वाइस चांसलर पी.के गुप्ता, प्रो वाइस चांसलर एडमिन ( मेजर जनरल योगेश चौधरी), सीओओ प्रेम कुमार सालवान, एसोसिएट एकेडमिक डीन डॉ दिनेश जावलकर, ह्यूमैनिटीज डीन डॉ विदुषी भारद्वाज मौजूद रहे। इसके साथ सभी शैक्षिक विभागों के प्रमुख और गैर -शैक्षिक विभागों के प्रमुख भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम का संयोजन डॉ आकांक्षा श्रीवास्तव एवं डॉ शिवानी बिधूड़ी ने किया। सेमिनार में विजयश्री एजुकेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के प्रतिनिधि सत्य प्रकाश अत्रि आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

