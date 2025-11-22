Faridabad News : शिक्षाविद् सतीश फौगाट के जन्मदिन नन्हें-मुन्हों के बीच हुई स्पोर्ट्स मीट आयोजित

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पायदान पर आए धावकों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पहनाकर किया पुरस्कृत

Faridabad News,आज समाज,फरीदाबाद। आज फौगाट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निदेशक डॉ सतीश फौगाट के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें कक्षा नर्सरी से पांचवी तक के लगभग 500 प्रतिभागियों ने भागीदारी की। उन्होंने साधारण रेस, मेंढक रेस एवं संतुलन रेस में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस रेस में नर्सरी के हमजा, अंश एवं शिवांश, एलजी के हर्ष, प्रिंस एवं सत्यम और यूकेजी के हर्षित, हर्षित धीरज एवं प्रिशा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे।

इसी प्रकार फर्स्ट क्लास की गर्ल्स में नंदिनी, दीक्षिता एवं आस्था और बॉयज में देव, यश एवं अलव्या प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार सेकंड क्लास की गर्ल्स में कृषि, सादिया एवं रितिका और बॉयज में गौरव, प्रिंस पाल एवं नितिन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे।

इसी प्रकार थर्ड क्लास की गर्ल्स में रोही, आंचल एवं वैष्णवी और बॉयज में अंश, आदित्य एवं ऋषभ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। वहीं फोर्थ क्लास की गर्ल्स में अलसभा, गौरवी एवं मन्नत और बॉयज में साहिल, अभिनव एवं आशुतोष प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। बुक बैलेंसिंग दौड़ में फिफ्थ क्लास की गर्ल्स रानी, शगुन यादव एवं गीतिका और बॉयज में युवराज, अमन एवं श्रेयांश प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे।

खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा : डॉ सतीश फौगाट

इससे पूर्व सभी स्कूल स्टाफ ने केक काटकर अपने निदेशक डॉ सतीश फौगाट को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में डॉ सतीश फौगाट ने कहा कि खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमें हार सहने, प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण अख्तियार करने, जोश पैदा करने, मातृत्व भाव जगाने, जीत को पचाने और बनाए रखने जैसे अनेक गुणों को जागृत करता है।

उन्होंने कहा कि खेल हमारे सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं और फौगाट शिक्षण संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने सभी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पायदान पर आए धावकों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया।

इस अवसर पर बच्चों का उल्लास देखने लायक था। स्पोर्ट्स मीट में स्कूल स्टाफ दीपचंद डागर, उमा देवगण, गीता, अंजली राजपूत, कमलजीत कौर, खुशबू, किरण, कृष्णा, कुसुम, लता, नेहा शुक्ला, पिंकी, शीतल, विभा तोमर, शबनम, मोनिका, पारुल, शिखा, अयाज, कुणाल, रामकिशन, रवि आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

