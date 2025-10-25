Faridabad News : लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर फरीदाबाद में होगा रन फॉर यूनिटी का आयोजन

सेक्टर- 12 स्थित खेल परिसर से 31 अक्टूबर की सुबह 07 बजे शुरू होगी रन फॉर यूनिटी

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आगामी शुक्रवार, 31 अक्टूबर को फरीदाबाद में हरियाणा उदय अभियान के अंतर्गत रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। देश की एकता और अखंडता को समर्पित इस दौड़ में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उपायुकत विक्रम सिंह ने शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर रन फॉर यूनिटी के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

जिलावासी एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का लेंगे संकल्प

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी रन फॉर यूनिटी में फरीदाबाद के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस आयोजन के माध्यम से जिलावासी एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संकल्प लेंगे। इस दौड़ में स्कूल और कॉलेज के छात्र, खिलाड़ी, महिलाएं तथा आम नागरिक उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि यह दौड़ राष्ट्रीय एकता और समर्पण का प्रतीक है।

संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी संबंधित विभागों को समय पर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर- 12 स्थित खेल परिसर में मुख्य आयोजन के दिन प्रतिभागियों की सुविधाओं विशेषकर पीने के पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था व रन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

बैठक में एडीसी सतबीर मान, सीईओ जिला परिषद शिखा, एसडीएम बडख़ल त्रिलोक चंद, एसडीएम फरीदाबाद अमित कुमार, एसडीएम बल्लभगढ़ मयंक भारद्वाज, सीटीएम अंकित कुमार सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

