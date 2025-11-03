Faridabad News : फरीदाबाद पुलिस का सिपाही बना भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट

पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की बधाई देते हुए।

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस का सिपाही बना भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने बधाई दी। जो ठान लिया, उसे कर दिखाया, हर मुश्किल को हंसकर हराया। वर्दी का सपना सच कर गया, लेफ्टिनेंट बन देश का मान बढ़ाया। यह उपलब्धि है फरीदाबाद पुलिस के सिपाही प्रियांशु(23) की, जिसने अपनी लगन और मेहनत से यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया 13वां रैंक प्राप्त कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर हरियाणा पुलिस का नाम रोशन किया है।

सीडीएस परीक्षा में 13वां रैंक हुआ प्राप्त

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रियांशु वर्ष 2024 हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर चयनित होकर प्रशिक्षण पर चला गया था परंतू उसकी मंजिल कहीं और थी, जिसके लिए उसने कडी मेहनत की और सीडीएस परीक्षा में 13वां रैंक प्राप्त कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुआ।

प्रियांशु ने स्नातक की पढ़ाई की है, उसकी माता गृहणी है तथा पिता सोनीपत में लेबर इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस आयुक्त फरीदाबाद सतेंद्र कुमार गुप्ता ने सिपाही प्रियांशु की इस उपलब्धि पर उसको बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस के लिए बडे गर्व की बात है। प्रियांशु, पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत है।

