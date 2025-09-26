Faridabad News : राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर होगी फोटोग्राफी व कला प्रदर्शनी : सीजेएम रीतू यादव

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-कम-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद, रीतू यादव।

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-कम-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद, रीतू यादव ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस को रचनात्मक और सहभागी प्रारूप के माध्यम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय विषय पर राष्ट्रीय फोटोग्राफी एवं कला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है।

सीजेएम रितु यादव ने जानकारी दी कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि नागरिक, कलाकार, फोटोग्राफर, छात्र, स्वयंसेवक तथा विधिक सेवा से जुड़ी बिरादरी दृश्य कला के माध्यम से यह प्रदर्शित करें कि कानूनी सहायता सेवाओं की पहुँच और प्रभाव किस प्रकार समाज में लोगों तक न्याय पहुंचा रहे हैं।

सभी प्रविष्टियां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संपत्ति मानी जाएंगी

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए प्रतिभागी अपनी फोटोग्राफी, पेंटिंग, रेखाचित्र अथवा अधिकतम 1 मिनट की वीडियो 5 अक्टूबर तक निर्धारित ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। सभी प्रविष्टियां न्याय विषय पर आधारित होना अनिवार्य है। सीजीएम रीतू यादव ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शनी हेतु प्रस्तुत सभी प्रविष्टियां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संपत्ति मानी जाएंगी।

