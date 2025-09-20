Faridabad News : सेवा पखवाड़ा के दौरान एक दिवसीय टीबी स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

तपेदिक की खतरनाक बीमारी-लेकिन लाइलाज नहीं,ख्लें पौष्टिक आहार, समय-समय कराएं जांच : बिजेंद्र सौरात

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। भारत सरकार की 2025 तक टीबी मुक्त भारत की मुहिम को सफल बनाने के प्रयासों से भारतीय रैडक्रॉस सोसाइटी, राष्ट्रीय मुख्यालय एवं हरियाणा राज्य शाखा के संयुक्त तत्त्वावधान में जिला रैडक्रॉस सोसाइटी, फरीदाबाद के अध्यक्ष विक्रम सिंह के निर्देशानुसार एवं सचिव बिजेंद्र सौरोत के कुशल मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद तथा विक्टोरा फाउंडेशन के सहयोग से एक दिवसीय टीबी स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।

यह आयोजन सेक्टर-18, ओल्ड फरीदाबाद, अंबेडकर भवन, भीम बस्ती में किया गया। इस शिविर में 350 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की गयी तथा 60 तपेदिक रोगियों को विशेष पोषाहार वितरण किया गया । इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि महेश जोशी महासचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा एवं विशिष्ट अतिथि डॉ हरजिंदर सिंह, उप सिविल सर्जन फरीदाबाद द्वारा शिविर का विधिवत तरीके से शुभारंभ किया।

भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य देश को टी बी मुक्त करना

मुख्य अतिथि महेश जोशी, महासचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा ने कहा कि भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य देश को टी बी मुक्त करना है। विशिष्ट अतिथि डॉ हरजिंदर सिंह, उप सिविल सर्जन, फरीदाबाद द्वारा अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत इस शिविर का आयोजन किया गया।

टीबी रोग के निदान के लिए बी के अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मरीज को टीबी के लक्षण हों तो तुरंत जांच कराएं। अजय सोमवंशी, संरक्षक रेडक्रॉस सोसायटी फरीदाबाद एवं विक्टोरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के सीएसआर हैड द्वारा रैडक्रॉस के इस मानव कल्याणकारी कदम की सराहना की।

तपेदिक की बीमारी लाइलाज नहीं

जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव बिजेन्द्र सौरोत ने कहा कि तपेदिक की बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, परन्तु लाइलाज नहीं है इस बीमारी से सफल इलाज यही है कि पौष्टिक आहार ले और समय-समय पर अपनी जांच कराए। वहीं सविता भुटानी स्वास्थ्य अधिकारी ने तपेदिक बीमारी से बचाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह रोग एक खतरनाक संक्रामक रोग है सही समय पर इसका इलाज नहीं होने पर यह जानलेवा हो सकती है। शिविर में उपस्थित रैड क्रॉस आजीवन सदस्य तथा समाजसेवी प्रताप सिंह द्वारा अपने संबोधन में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी।

इस क्रम में पुरुषोत्तम सैनी, उप अधीक्षक रेडक्रॉस सोसायटी फरीदाबाद द्वारा बताया गया कि शिविर में डॉक्टरों की एक टीम द्वारा सामान्य शारीरिक जांच, रक्तचाप, टी बी, शुगर, बी पी, आंखों। इसके साथ सचिन शर्मा ने चिकित्सा उपचार या सलाह और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में सलाह दी जाती है। रेडक्रॉस सोसाइटी संरक्षक सौभाग्य लक्ष्मी व वी वाक फाउंडेशन की चैयरपर्सन द्वारा सभी लाभार्थियों से अपील की गई।

बीमारी से बचाव के बारे में बताया

इसी कड़ी में मधु भाटिया जि़ला तपेदिक समन्वयक ने तपेदिक की बीमारी से बचाव के बारे में बताया। इस शिविर के सफल आयोजन मे डॉ बी आर अम्बेडकर सोशल जस्टिस फाउंडेशन के प्रधान पुनीत गौतम ,डॉक्टर आर एस सैनी, एम डी (मेडिसिन) डॉ एल एस प्रेमी, प्रोजेक्ट मैनेजर सुशील कुमार, डॉ साहिल देशवाल, डॉ रविता, डॉ जयपाल, डॉ राकेश,सुभाष गहलोत, रोहतास कुमार, धर्मेंद्र, तेजराम कार्यक्रम समन्वयक सम्भार्य फाउंडेशन , टी बी अलर्ट सोसाइटी से रिया शर्मा , प्रेम, रानी, परवीन,रामकिशोर,युवराज, सुमित आदि ने सहयोग किया। इस जांच शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ-साथ सेक्टर-18 की सरकारी अस्पताल की टीम ने भी सहयोग किया।

