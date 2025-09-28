Faridabad News : विधायक सतीश फागना को जन्मदिन की बधाई देने वालों का उमड़ा जनसैलाब

एनआईटी 86 के चहुंमुखी विकास में कोई कमी नहीं आएगी : कृष्णपाल गुर्जर

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। एनआईटी 86 विधानसभा से भाजपा विधायक सतीश कुमार फागना का जन्मदिन एयरफोर्स रोड स्थित नफीसा गार्डन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विधायक सतीश फागना को जन्मदिन की बधाई देने वालों का दिनभर तांता लगा रहा। इस दौरान विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। जिसमें लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया।

इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विधायक सतीश फागना को फूलों का बुके देकर जन्मदिन की बधाई दी वहीं विधायक सतीश फागना ने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विधायक सतीश फागना बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती है। दिन रात जनसेवा और क्षेत्र के विकास कार्यों में लगे रहते हैं। और आगे भी इसी तरह जनसेवा और विकास के कार्य करते रहेंगे।

भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई

मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सबसे पहले तो मैं क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संसद से लेकर नगर निगम तक भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस विधानसभा से पहली बार भाजपा का विधायक बना है और बहुत ही नेकदिल और लोगों की सेवा करने वाला विधायक बना है। इस मौके विधायक सतीश फागना ने कहा कि केंद्रीय राज्यमंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर मेरे राजनीतिक गुरु और पिता तुल्य है।

इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आशीर्वाद से क्षेत्र के लोगों की सेवा और विकास में कोई कसर नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा, विधायक बडखल, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी, फरीदाबाद जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, जिला अध्यक्ष महानगर सोहनपाल सिंह, जिला महामंत्री कविन्दर फागना सहित तमाम पार्षद व भाजपा कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे।

यह भी पढ़े : Faridabad Ramlila : राम का वन गमन, दशरथ ने त्यागे प्राण