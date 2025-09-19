Faridabad News : सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सेक्टर-3 एफआरयू 2 में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

By
Rohit kalra
-
0
45
Faridabad News : सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सेक्टर-3 एफआरयू 2 में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन
पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा का स्वागत करते हुए।

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से प्रारंभ हुए सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज बल्लभगढ़ सेक्टर-3 स्थित एफआरयू-2 सरकारी अस्पताल में मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं एवं आमजन का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं सहित आमजन के आभा कार्ड भी बनाए गए।

पूर्व कैबिनेट मंत्री पं. मूलचंद शर्मा ने किया पौधारोपण 

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पं. मूलचंद शर्मा ने पौधारोपण किया और विशाल शिविर के सफल आयोजन पर सभी चिकित्सकों एवं टीम को बधाई दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी बच्चों को भी सम्मानित किया।

इस मौके पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 20 बुजुर्गों के कार्ड भी बनाए गए। शिविर के दौरान बीपी, शुगर एवं अन्य बीमारियों की जांच की गई। इस मौके पर डॉ. शिव प्रसाद दुबे, डॉ.तरुण शर्मा, डॉ. असीमा केसरी, डा गजराज, डॉ. मोनिका वाधवा, डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. प्रमोद सोलंकी ,राहुल गोयल, बबली प्रधान सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।

यह भी पढ़े : Faridabad News : प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल की जान बचाने में हो सकती है निर्णायक साबित : जयवीर राठी