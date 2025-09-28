Faridabad News : विराट कवि सम्मेलन का आयोजक कर मनाई महाराजा अग्रसेन की 5174 वीं जयंती

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। महाराजा अग्रसेन परिवार रजिस्टर बल्लभगढ़ द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की 5174वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से बनाई गई। यह जयंती समारोह 27 सितंबर शनिवार को अटल ऑडिटोरियम बल्लभगढ़ में मनाई गई। इस समारोह के अवसर पर महाराजा अग्रसेन परिवार द्वारा अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलन पंडित मूलचंद शर्मा विधायक बल्लभगढ़ और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शांति प्रकाश गुप्ता ने की।

इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में नरेंद्र गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में देवेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र बंसल, ब्रज गोपाल गुप्ता, युवा नेता मनोज अग्रवाल, नंदकिशोर सिंगला, राजीव मंगला, विनोद मित्तल, जितिन गुप्ता मौजूद रहे।

कवि चिराग जैन ने अपनी मशहूर कविता रामायण से लक्ष्मण संवाद के कुछ अंश लोगों के सम्मुख रखे

इस कार्यक्रम में आमंत्रित कविगण डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया डॉक्टर राजीव राज सुंदर कटारिया चिराग जैन मुमताज नसीम वह पदम सुरेंद्र शर्मा रहे। मुमताज नसीम की कविता आंसुओं को मेरे बहने नहीं देती दुनिया,दिल में जो बात है कहने नहीं देती दुनिया, मुझको आराम तो मिल जाए मगर क्या कीजे, मुझको आराम से रहने नहीं देती दुनिया ने इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में आमंत्रित कवि चिराग जैन ने अपनी मशहूर कविता रामायण से लक्ष्मण संवाद के कुछ अंश लोगों के सम्मुख रखे।

जिसे सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध ओर प्रांगण का माहौल भक्तिमय हो गया। जब पदम सुरेंद्र शर्मा ने ऑडिटोरियम में आए हुए श्रोतागणों विशेषकर युवाओं के लिए अपनी कविता आप जीवन में बहुत लायक बनना लेकिन इतने लायक कभी मत बनना कि आपको अपने मां बाप अपने लायक न लगने लगे के माध्यम से अपनी बातों को रखा तो सभी लोग आनंदित हो गए और तालियों की गडग़ड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गुंजायमान हो गया। महाराजा अग्रसेन परिवार की तरफ से देश विदेश में शूटिंग में मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन करने वाले अनमोल जैन व विषम परिस्थितियों में रहकर भी नेट की परीक्षा अव्वल नंबर उसे पास करने वाली कृतिका गोयल को पुरस्कृत किया गया।

10 गरीब परिवारों को 21 हजार रुपए सहायता राशि प्रदान की गई

महाराजा कृष्ण परिवार की तरफ से 10 गरीब परिवारों को 21 हजार रुपए सहायता राशि प्रदान की गई। इस महाराजा अग्रसेन की जयंती के बारे में बताते हुए महाराजा अग्रसेन परिवार के राहुल गोयल, अतुल गर्ग, गोविंद गोयल, अतुल सिंगला ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जयंती प्रत्येक वर्ष अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है, जो महाराजा अग्रसेन के जन्म का उत्सव है। यह अग्रवाल और अग्रहरि समुदायों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मनीष गोयल,प्रदीप गुप्ता, आशीष गोयल निक्कू गुप्ता,नमन सिंगला, विकास सिंगला, सुमित मित्तल आदि सदस्यों ने अपना सहयोग किया।

