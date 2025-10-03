Faridabad News : पाली गांव में ग्रामीण शैक्षिक शिविर के दौरान नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जेनिथ हॉस्पिटल, बल्लभगढ़ के सहयोग से पाली गांव में एक नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गांव पाली में यह शिविर ग्रामीण शैक्षिक शिविर के अंतर्गत आयोजित किया गया। जो कि बीएसडब्ल्यू पांचवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए संचालित हो रहा है।

इस स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और साथ ही विद्यार्थियों को सामुदायिक क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना रहा। चार सदस्यीय चिकित्सकीय टीम में सतीश, धर्मेंद्र, पुष्पा के साथ डॉ.यशवी के नेतृत्व में गांव में पहुंच कर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं प्रदान कीं। जिससे ग्रामीणों को सीधे अपने ही गांव में चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकी।

विद्यार्थियों ने घर-घर जाकर ग्रामीणों को शिविर में आने के लिए किया आमंत्रित

शिविर संयोजक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ.अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि मीडिया विभागाध्यक्ष प्रो.पवन सिंह के मार्गदर्शन में शिविर के आयोजन में बीएसडब्ल्यू के विद्यार्थियों ने सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका निभाई। विद्यार्थियों ने घर-घर जाकर ग्रामीणों को शिविर में आने के लिए आमंत्रित किया। ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उनके प्रयासों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस शिविर का लाभ उठाया और नि:शुल्क स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त किया।

यह शिविर न केवल ग्रामीण समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का माध्यम बना, बल्कि विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने, समुदाय से संवाद स्थापित करने और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करने वाला एक उत्कृष्ट शैक्षिक अवसर सिद्ध हुआ।

ग्रामीण समुदाय के लिए एक महत्त्वपूर्ण सेवा

शिविर का शुभारंभ सरपंच रघुवर एवं पंचायत के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय और जेनिथ हॉस्पिटल के इस संयुक्त प्रयास की सराहना की और इसे ग्रामीण समुदाय के लिए एक महत्त्वपूर्ण सेवा बताया। यह पहल विभाग की समाज उन्मुख शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो न केवल अकादमिक ज्ञान को समाज से जोड़ती है बल्कि विद्यार्थियों में सेवा भावना और उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित करती है।

