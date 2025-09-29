Faridabad News : जेसी बोस विश्वविद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

Faridabad News(आज समाज) बल्लभगढ़। जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के यूथ रेड क्रॉस (वाईआरसी) क्लब ने सोमवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में अपनी तीन दिवसीय सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत प्राथमिक चिकित्सा और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर का आयोजन किया।

शिविर का नेतृत्व रेड क्रॉस प्रशिक्षक एम.सी. धीमान और जिला रेड क्रॉस टीम ने किया। प्रतिभागियों को सीपीआर में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एवीपीयू विधि, 10 सेकंड के भीतर प्रतिक्रिया की जांच, बेहोश व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में लाना, और 100-120 संपीडऩ प्रति मिनट की दर से सीपीआर करने के साथ-साथ रेस्क्यू ब्रीथ देने की तकनीकों को शामिल किया गया।

आवश्यक जीवन रक्षक कौशल और जागरूकता प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया

शिविर में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसमें 25 वाईआरसी स्वयंसेवकों और 150 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण पूरा कर प्रमाण पत्र प्राप्त किए। कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने वाईआरसी क्लब की इस पहल की सराहना की। जिसमें आवश्यक जीवन रक्षक कौशल और जागरूकता प्रदान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन का समन्वय प्रो. प्रदीप डिमरी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें डॉ. नवीश कटारिया, वाईआरसी कार्यक्रम समन्वयक, डॉ. राहुल आर्य, वाईआरसी काउंसलर, और आशिमा शर्मा, वाईआरसी काउंसलर ने योगदान दिया।

