Faridabad News : 6 मामलों का निस्तारण कर 24 साइबर अपराधी किए गिरफ्तार, 14,55,000/-₹ बरामद

356 शिकायतों का समाधान 2,71,848/-रू रुपए बरामद, 30,06,629/-रू रुपए खातों में फ्रिज

Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद। पुलिस उपायुक्त साइबर अभिषेक जोरवल के नेतृत्व में फरीदाबाद पुलिस की साइबर थानों की टीम द्वारा साइबर अपराधियों पर लगातार कार्यवाही किए जा रही है। इसी कड़ी में साइबर थानों की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस सप्ताह 24 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार 14,55,000/-रू रुपए बरामद किए हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 04 से 10 अक्टूबर तक फरीदाबाद पुलिस की साइबर थानों की टीम ने 06 मुकदमों में कार्रवाई करते हुए 24 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान साइबर थाना की टीमों ने 14,55,000/-रुपये बरामद किये हैं तथा 356 शिकायतों का निस्तारण कर ₹2,71,848 रिकवर किए हैं, साथ ही ₹ 30,06,629 खातों में फ्रिज कराएं हैं।

लोगों का जागरूक न होना ठगी का मुख्य कारण

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने कहा कि साइबर ठगी के मामले में लोगों का जागरूक न होना ठगी का मुख्य कारण है। आजकल साइबर अपराधी क्रेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी, पानी व बिजली बिल आदि से संबंधित मामलों में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त निवेश में मुनाफे का लालच दिखाकर साइबर ठगी कर रहे हैं।

इसलिए जागरूक बने और सुरक्षित रहें। सोशल मीडिया पर प्राप्त होने वाले किसी भी अनजान लिंक को न खोलें। फरीदाबाद पुलिस की आमजन से अपील है कि जागरूक बने, लालच में न आएं। साइबर ठगी के मामले में तुरंत 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करें तथा ऑनलाइन वेबसाइट पर भी शिकायत भेजें।

यह भी पढे : Faridabad News : निगम क्षेत्र दिवाली पर होगा रोशनी से जगमग,कहीं कार्य पूरा तो कहीं चल रहा है कार्य