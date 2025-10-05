Faridabad News : रक्तदान शिविर में 225 ने किया रक्तदान

Faridabad News (आज समाज) बल्लभगढ़। भारतीय सेना के लिए विशाल रक्तदान शिविर रविवार यहां कार्य कर रही बल्लभगढ़ समाज युवा संगठन द्वारा मां भारती रक्त वाहिनी के सहयोग से रक्तकोष टीम आर्मी ब्लड बैंक दिल्ली के तत्वाधान में भारतीय सेना के लिए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन सिंगला धर्मशाला,सीही गेट रोड, बल्लभगढ़ में प्रात: 9 बजे से किया आयोजित किया गया।

रक्तदाताओं ने बढ़-चढ़ कर जोश के साथ लिया हिस्सा

जिसमें करीब 225 रक्तदाताओं ने देश के नौजवानों की जरूरत के लिए रक्तदान किया। संगठन के युवा सदस्य पीयूष गोयल ने बताया कि इस बार रक्तदान भारतीय सेना के नौजवानों के लिए लगाया गया। जिसमें शहर के रक्तदाताओं ने बढ़-चढ़ कर जोश के साथ हिस्सा लिया सभी रक्तदाताओं का बल्लभगढ़ समाज युवा संगठन के सभी सदस्यों ने हौसला अफजाई कर बल्लभगढ़ समाज रसोई की तरफ आये हुये सभी रक्तदाताओं व अतिथियों के लिए के लिए छोले चावल का प्रसाद रखा गया। शिविर करीब दोपहर 3 बजे तक चला।

यह भी पढे : Faridabad News : सांस्कृतिक मंच पर वॉयस ऑफ पंजाब 2013 के विजेता गायक दीपेश राही की दमदार प्रस्तुति