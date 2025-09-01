Faridabad News : उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 पुलिस कर्मचारियों हुए सम्मानित

पुलिस आयुक्त फरीदाबाद सतेंद्र कुमार गुप्ता ने प्रशंसा पत्र व नकद रुपये राशि देकर किया सम्मानित

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। पुलिस कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी के दौरान सराहनीय व उत्कृष्ट कार्य करने पर उनकी हौसला अफजाई के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा उनको सम्मानित किया जाता रहा है। इसी प्रकार सराहनीय कार्य करने वाले प्रधान सिपाही संदीप व सिपाही पुनित कुमार क्राईम ब्रांच सैंट्रल को पुलिस आयुक्त फरीदाबाद सतेंद्र कुमार गुप्ता ने प्रशंसा पत्र व नकद रुपये राशि देकर सम्मानित किया है।

क्राईम ब्रांच सैंट्रल ने धोखाधडी के एक मामले में किया गिरफ्तार

पुलिस प्रवक्ता ने बतलाया कि प्रधान सिपाही संदीप क्राईम ब्रांच सैंट्रल ने धोखाधडी के एक मामले में माननीय अदालत से बेल जंपर चल रहे पिता व बेटे को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, आरोपी विजय कुमार भाटिया वर्ष 2015 व अमित भाटिया वर्ष 2023 से बेल जंपर चल रहे थे, इसी प्रकार थाना क्षेत्र के अंर्तगत पिता की हत्या करने के एक मामले में एक माह से अधिक समय से फरार चल रहे बेटा व पत्नि को गिरफ्तार कराने में सिपाही पुनित कुमार ने अहम भूमिका निभाई है।

पुलिसकर्मी फोर्स की रीढ़

सिपाही पुनित ने तकनीकी सहायता से आरोपित मॉ व बेटे का सुराग लगाकर अनुसंधान अधिकारी को उनकी जानकारी दी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ में सक्रियता और सतर्कता दिखाने वाले पुलिसकर्मी फोर्स की रीढ़ होते हैं। उनके कार्य से न केवल अपराध पर अंकुश लगता है बल्कि आमजन में भी पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत होता है। पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए सम्मानित कर उन्हें भविष्य में भी इसी तरह से लगन और निष्ठा के साथ ड्यूटी करने के लिए प्रेरित किया।

