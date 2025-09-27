Faridabad News : एक साथ 1200 विद्यार्थियों और 50 अध्यापकों ने लिया स्वदेशी का संकल्प

Faridabad News : एक साथ 1200 विद्यार्थियों और 50 अध्यापकों ने लिया स्वदेशी का संकल्प
स्वदेशी जागरण मंच फरीदाबाद द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प यात्रा के दौरान शपथ दिलाते हुए।

Faridabad News  (आज समाज) बल्लभगढ़। स्वदेशी जागरण मंच फरीदाबाद द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प यात्रा छटे दिन राजकीय आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बल्लभगढ़ पहुंची। यहां इस यात्रा का विद्यालय की प्रधानाचार्य रेनू चौधरी, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र सहसंयोजक सतेन्द्र सौरोत ने उपस्थित जनसमूह से विदेशी वस्तुएं त्यागने और स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। स्वदेशी का अर्थ मेड इन इंडिया नहीं अपितु मेड बाय भारत है।

उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गांव-गांव, गली-गली पहुँचाना 

उन्होंने कहा कि जितनी स्थानीय उत्पादन की मांग बाजार में होगी उतने ही हमारे लघु उद्योग पनपेंगे और हमारे युवाओं को अधिक रोजगार मिलेगा। उन्होंने सभी को चीनी, तुर्की, अमेरिकी उत्पाद का बहिष्कार कर, स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का संकल्प कराया। स्वदेशी जागरण मंच के फरीदाबाद विभाग के विचार विभाग प्रमुख अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने कहा कि स्वदेशी संकल्प यात्रा का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचा है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या रेनू चौधरी ने स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए सभी विद्यार्थियों से स्वदेशी उत्पाद का प्रयोग करते हुए अपने देश को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की।

स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक राहुल डागर ने कहा कि हम स्वदेशी भाव से दे सकते हैं। हमें शून्य तकनीक की चीनी, अमेरिकी वस्तुओं का सबसे पहले बहिष्कार करना चाहिए। कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापक प्रेमचंद, नानक चंद, देवकी नंदन, सुनील कौशिक, ओमप्रकाश, इंद्रजीत पाराशर, रतन सिंह, उदयवीर हुड्डा, उदयवीर सिंह, मनुस्मृति, सुदेश सांगवान, रजनी तेवतिया, ऋतु देवी, रचना अग्रवाल, मंजू जाखड़ आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

 