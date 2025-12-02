Faridabad Municipal Corporation, (आज समाज), फरीदाबाद : नगर निगम ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत आदर्श कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बने करीब 500 मकानों के साथ-साथ सैनिक कॉलोनी मोड़ पर स्थित एक मस्जिद को भी हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
कार्रवाई के बाद सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू किया जाएगा
अधिकारियों के मुताबिक आदर्श कॉलोनी की वजह से मुल्ला होटल चौक से पटेल चौक तक जाने वाली सड़क बीच में संकरी हो गई है। बता दें कि आदर्श कॉलोनी के निवासियों को निगम पहले ही नोटिस जारी कर चुका है, वहीं मस्जिद के संबंध में भी पूर्व में चेतावनी दी जा चुकी है। कार्रवाई के बाद सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद आम लोगों को भीड़-भड़ाके और जहाँ ट्रैफिक जाम से निजात मलेगी।
एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा
इतना ही नहीं नगर निगम नेहरू कॉलोनी में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने जा रही है, हालाँकि यहाँ पहले की जा रही कार्रवाई के दौरान कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही मेट्रो चौक से सैनिक कॉलोनी रोड तक भी रोजाना लगने वाले भरी भरकम जाम को खत्म करने के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। जिसके चलते मस्जिद हटाना जरुरी है। फ्लाईओवर का सर्वे फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण पूरा कर चुका है। यह ढांचा मेट्रो चौक से शुरू होकर एनआईटी-3 और सैनिक कॉलोनी मोड़ तक बनाया जाएगा, जिससे गुरुग्राम की ओर जाने वालों को सीधा और निर्बाध मार्ग मिलेगा।
