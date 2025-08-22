Faridabad Court Clerk Recruitment 2025 : फरीदाबाद कोर्ट ने जारी की अपने क्लर्क पदों की अधिसूचना

Faridabad Court Clerk Recruitment 2025 : अगर आपका भी सपना कोर्ट में नौकरी पाने का है तो ये आपके लिए एक सुनेहरा मौका हो सकता है क्यूंकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद ने क्लर्क पदों पर भर्ती हेतु आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 31 है। फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 की अधिसूचना 11 अगस्त को जारी की गई है और आवेदन पत्र 11 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 तक स्वीकार किए जाएँगे। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 अवलोकन

भर्ती संगठन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश,फरीदाबाद

पद का नाम: क्लर्क

रिक्तियाँ: 31

वेतन: 25000/-

कार्य स्थान: फरीदाबाद, हरियाणा

श्रेणी: फरीदाबाद न्यायालय क्लर्क भर्ती 2025

फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रारंभ तिथि: 11 अगस्त 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अगस्त 2025

परीक्षा तिथि: बाद में सूचित करें

फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस रु. 0/-

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी रु. 0/-

भुगतान का तरीका ऑनलाइन

रिक्ति विवरण और योग्यता

पद का नाम, रिक्ति योग्यता

क्लर्क 31 (जनरल-8, एससी-5, बीसीए-1, बीसीबी-3, ईडब्ल्यूएस-2, ईएसपी-1, पीडब्ल्यूडी-2, ईएसएम-9) स्नातक

फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

कौशल परीक्षा

दस्तावेज़ सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 परीक्षा पैटर्न

नकारात्मक अंकन: नहीं

समय अवधि: 90 मिनट

विषय प्रश्न चिह्न

सामान्य ज्ञान न्यायालय लिपिक भर्ती 50 50

सामान्य अंग्रेजी 50 50

कैसे आवेदन करें फरीदाबाद कोर्ट क्लर्क भर्ती 2025 के लिए

नीचे दी गई अधिसूचना पीडीएफ़ से अपनी योग्यता जांचें

नीचे दिए गए “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करें

आवेदन पत्र प्रिंट करें

यह भी पढ़े:- Bank of Baroda Recruitment 2025 : बैंक ऑफ़ बड़ौदा में निकली सुपरवाइजर की भर्ती आज ही करे आवेदन