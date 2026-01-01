Farhana Bhatt ने मां की दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, कही ऐसी बात कि भावुक हो गए फैंस

Farhana Bhatt: भले ही बिग बॉस 19 खत्म हुए लगभग एक महीना हो गया है, लेकिन रनर-अप फरहाना भट्ट अभी भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। अपने बोल्ड और सीधे-सादे स्वभाव के लिए जानी जाने वाली फरहाना हाल ही में कई इंटरव्यू दे रही हैं, जिनमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दिल छू लेने वाले खुलासे किए हैं।

फिल्मी विंडो को दिए एक इंटरव्यू में फरहाना ने अपनी मां के तलाक और उनकी दूसरी शादी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जब वह बहुत छोटी थीं, तब उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था, और तब से वह उनसे कभी नहीं मिलीं। बड़े होने पर, जब फरहाना इतनी समझदार हो गईं कि वह बातें समझ सकें, तो उन्होंने एक बार अपनी मां से साथ के लिए दूसरी शादी करने को कहा।

हालांकि, उनकी मां ने मना कर दिया और उनसे कहा कि उन्हें ज़िंदगी में सिर्फ शांति चाहिए। उन्होंने फरहाना से पूछा कि वह उन्हें फिर से उसी अंधेरे में क्यों धकेल रही हैं जिससे वह एक बार बाहर निकल चुकी हैं। फरहाना ने बताया कि दर्दनाक तलाक के बाद उनकी मां का शादी पर से पूरा भरोसा उठ गया था और वह फिर कभी किसी दूसरे रिश्ते पर भरोसा नहीं कर पाईं।

फरहाना ने इमोशनल होकर बताया कि पिछले 10-12 सालों में उन्होंने अपनी मां से शादी के बारे में दोबारा कभी बात नहीं की। वह नहीं चाहती थीं कि उनकी मां को ऐसा लगे कि वह उनसे छुटकारा पाना चाहती हैं या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। उन्हें डर था कि ऐसे विचारों से उनकी मां को इमोशनल चोट लग सकती है।

फरहाना का यह ईमानदार और इमोशनल खुलासा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और फैंस उनकी समझदारी, संवेदनशीलता और अपनी मां के लिए गहरे प्यार की तारीफ कर रहे हैं।