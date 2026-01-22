फराह खान के शो ‘The 50’ का सेट है किसी शाही महल से कम नहीं, ठाठ-बाट देख दंग रह जाएंगे

The 50: कलर्स टीवी जियो हॉटस्टार पर ‘द 50’ नाम का एक बिल्कुल नया रियलिटी शो लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और शो को लेकर एक्साइटमेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा है। पिछले कुछ हफ़्तों में, कई सेलिब्रिटी के नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक फराह खान इस शो को होस्ट करेंगी।

कुछ समय पहले, फराह खान ने खुद ‘द 50’ का पहला प्रोमो शेयर किया था, जिससे शो के साथ उनके जुड़ाव की आधिकारिक पुष्टि हुई। अब, मेकर्स ने एक और प्रोमो जारी किया है, और इस बार, यह ‘द 50’ के घर की एक शानदार झलक दिखाता है – और यह वाकई शानदार है।

राजा-महाराजाओं के रहने लायक घर

हाल ही में रिलीज़ हुए प्रोमो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। ‘द 50’ का घर भव्य, शानदार और शाही दिखता है, जो किसी रियलिटी शो के सेट के बजाय एक शाही हवेली जैसा लगता है। ज़्यादातर सुनहरे रंगों में रंगा यह घर ऐसी शान और भव्यता बिखेरता है जो राजाओं और रानियों को भी हैरान कर सकती है।

शानदार इंटीरियर से लेकर आकर्षक सजावट तक, घर के अंदर लगभग हर चीज़ गोल्डन थीम पर आधारित लगती है। दर्शकों का ध्यान खींचने वाली खास चीज़ों में से एक है घर के अलग-अलग कोनों में रखी शेर की मूर्तियाँ, जो शक्ति और दबदबे का प्रतीक हैं।

स्टार-स्टडेड लाइन-अप ने एक्साइटमेंट बढ़ाया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘द 50’ के लिए कई पॉपुलर सेलिब्रिटी से संपर्क किया गया है। इनमें राघव चड्ढा, अरबाज़ पटेल, नतालिया जानोस्ज़ेक, जस्टिन डी’क्रूज़, शहबाज़ बदेशा, अनुष्का सेन, रिदा थराना, करण कुंद्रा, धनश्री, सूफी मोतीवाला, पायल धारे, उर्फी जावेद, श्रेया कालरा, सीमा खान, आशीष भाटिया, युजवेंद्र चहल, शूरा खान, निक्की तंबोली, दिग्विजय राठी, और अन्य शामिल हैं।

इस चर्चा को और बढ़ाते हुए, मोनालिसा, विक्रांत सिंह राजपूत, दिव्या अग्रवाल, करण पटेल और फैसल शेख (मिस्टर फैजू) जैसे सितारों ने कथित तौर पर अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, और इस हाई-प्रोफाइल रियलिटी शो का हिस्सा बनने को लेकर बहुत एक्साइटमेंट ज़ाहिर किया है।

‘द 50’ को लेकर ज़बरदस्त चर्चा

बढ़ते एक्साइटमेंट के बावजूद, मेकर्स ने शो के बारे में ज़्यादातर डिटेल्स को सीक्रेट रखा है। अभी तक न तो सही फॉर्मेट और न ही चुनौतियों के बारे में बताया गया है, और कंटेस्टेंट को भी नहीं पता कि घर के अंदर उनके लिए क्या ट्विस्ट इंतज़ार कर रहे हैं।

इस सीक्रेसी ने दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर अटकलों का बाज़ार गर्म है, और कई लोगों का मानना ​​है कि The 50 इंडियन टेलीविज़न का अगला बड़ा रियलिटी शो बन सकता है, कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि यह बिग बॉस को कड़ी टक्कर दे सकता है।

फराह खान के नेतृत्व में और एक शानदार सेट के साथ, The 50 पहले से ही इस साल के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले रियलिटी शो में से एक बनने की राह पर है।

